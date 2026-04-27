        Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 2-1 kazandı ve son 6 maçtan 5. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekibin iki golü Berkan Kutlu kaydederken; bordo-mavililerin tek golü ise Felipe Augusto'dan geldi.

        Konya'da 'Kutlu' gece!

        Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 32. ile 39. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 79. dakikada Felipe Augusto'dan geldi. Ayrıca ev sahibinde ve Diogo Goncalves'in 84. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından son 6 maçından 5. galibiyetini elde eden Konyaspor 40 puana yükseldi. 8 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Trabzonspor ise 65 puanda kaldı.

        Ligin 32. haftasında Konyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

        KONYASPOR'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

        88' Konyaspor'da oyundan çıkan isimler Jackson Muleka ve Deniz Türüç... Oyuna giren futbolcular Yhoan Andzouana ve Arif Boşluk...

        KONYASPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

        84' Yeşil-beyazlılarda Diogo Goncalves'in attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        TRABZONSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ!

        79' GOOOLLL! Trabzonspor'da Felipe Augusto, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

        KONYASPOR'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

        76' Konyaspor'da Olaigbe oyundan çıktı, Svendsen oyuna girdi.

        TRABZONSPOR'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

        67' Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin yerine Umut Nayir oyuna girdi.

        KONYASPOR'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

        62' Konyaspor'da Enis Bardhi'nin yerine Diogo Goncalves oyuna girdi.

        TRABZONSPOR'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

        Trabzonspor'da devre arasında Lovik, Zubkov ve Oulai çıktı. Bouchouari, Augusto ve Ozan Tufan yerlerine dahil oldu.

        İLK YARI SONA ERDİ

        Ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

        KONYASPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI

        39' GOOOLLL! Yeşil-beyazlılarda Berkan Kutlu, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti ve skor 2-0 oldu.

        KONYASPOR ÖNE GEÇTİ!

        32' GOOOLLL! Berkan Kutlu takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

        İLK SARI KART ÇIKTI

        17' Konyaspor'da Adil Demirbağ sarı kart gördü.

        KONYA'DA İLK DÜDÜK ÇALDI

        1' Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı.

        KONYA'DA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka.

        Trabzonspor: Onana, Lövik, Chibuike, Mustafa, Pina, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

