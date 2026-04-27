KONYASPOR'DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
88' Konyaspor'da oyundan çıkan isimler Jackson Muleka ve Deniz Türüç... Oyuna giren futbolcular Yhoan Andzouana ve Arif Boşluk...
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 32. ile 39. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 79. dakikada Felipe Augusto'dan geldi. Ayrıca ev sahibinde ve Diogo Goncalves'in 84. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından son 6 maçından 5. galibiyetini elde eden Konyaspor 40 puana yükseldi. 8 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Trabzonspor ise 65 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında Konyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.