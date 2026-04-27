        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Tümosan Konyaspor Konyaspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Konyaspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Konyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Ligde 65 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umudunu son 3 haftaya taşımak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 19:05 Güncelleme:
        Maçta heyecan sürüyor!

        KONYA'DA İLK DÜDÜK ÇALDI

        1' Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı.

        KONYA'DA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka.

        Trabzonspor: Onana, Lövik, Chibuike, Mustafa, Pina, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        Bordo-mavililer geride kalan 30 maçta topladığı 65 puanla haftaya 3. sırada girdi. Karadeniz ekibi, Konyaspor'u mağlup ederek hem ikinci sıraya yükselmek hem de şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

        37 puanla 9. sırada yer alan ligin rahat ekibi Konyaspor de güçlü rakibini devirip Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe galibiyetinin ardından yeniden adından söz ettirmek istiyor.

        LİGDE 50. RANDEVU

        Konyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 50’nci kez karşı karşıya geliyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 49 maçta Trabzonspor’un 25, Konyaspor’un 12 galibiyeti bulunurken 12 maç berabere sonuçlandı.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 49’u Süper Lig, 10’u 2’inci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 65 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 31, Konyaspor’un 15 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. İki takımın sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynadıkları son maç bordo-mavili ekibin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
