20:00 27/04/2026 KONYA'DA İLK DÜDÜK ÇALDI 1' Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçında ilk düdük çaldı.

19:00 27/04/2026 KONYA'DA İLK 11'LER BELLİ OLDU! Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka. Trabzonspor: Onana, Lövik, Chibuike, Mustafa, Pina, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu. Paylaş facebook

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavililer geride kalan 30 maçta topladığı 65 puanla haftaya 3. sırada girdi. Karadeniz ekibi, Konyaspor'u mağlup ederek hem ikinci sıraya yükselmek hem de şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

37 puanla 9. sırada yer alan ligin rahat ekibi Konyaspor de güçlü rakibini devirip Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe galibiyetinin ardından yeniden adından söz ettirmek istiyor.

REKLAM

LİGDE 50. RANDEVU

Konyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 50’nci kez karşı karşıya geliyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 49 maçta Trabzonspor’un 25, Konyaspor’un 12 galibiyeti bulunurken 12 maç berabere sonuçlandı.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 49’u Süper Lig, 10’u 2’inci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 65 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 31, Konyaspor’un 15 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. İki takımın sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynadıkları son maç bordo-mavili ekibin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.