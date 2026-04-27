Cihantimur dosyasında yeni dolandırıcılık iddiası

İstanbul Eyüpsultan’da 2024’te ehliyetsiz araç kullanarak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan Timur Cihantimur’un babası estetik cerrah Bülent Cihantimur’u dolandırdıkları iddia edilen, 5 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre şüphelilerin, Bülent Cihantimur’un yurt dışı yasağını kaldırma vaadiyle kendisinden yüksek miktarda para aldığı öne sürüldü. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada şüpheliler adliyede serbest kalırken bir avukat polis tarafından aranıyor.

Türkiye’yi sarsan trafik kazasında, Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ehliyetsiz kullandığı araçla çarptığı 4 kişi yaralanmış, Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu soruşturmada Timur Cihantimur’un babası estetik cerrah Bülent Cihantimur, eşi Eylem Tok ve diğer şüpheliler hakkında “suçluyu kayırma” ve “suç delillerini yok etme, gizleme” suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Bu soruşturmada Bülent Cihantimur’un, “yurt dışına çıkış yasağı” ve adli kontrol kararı kapsamında serbest kalmıştı. İddiaya göre, bu süreçte yurt dışı yasağının kaldırılması için bir avukatında yer aldığı kişiler Cihantimur’la temasa geçti. Temasa geçen bu kişilere ‘Yurt dışı yasağı’nın kaldırılması karşılığında toplamda 16 milyon TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Ancak verilen paraya rağmen yurt dışı yasağının kaldırılmaması üzerine Cihantimur’un, avukatı aracılığıyla söz konusu kişiler hakkında dolandırıldığı gerekçesiyle şikâyette bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Şikâyette, Cihantimur’a ulaşan ve yüksek mevkilerdeki kamu görevlileriyle güçlü ilişkileri olduğunu öne sürerek adli tedbir kararını kaldırabileceklerini iddia eden kişiler tarafından dolandırıldığı ileri sürüldü. Cihantimur’un avukatı, savcılığa yaptığı başvuruda müvekkilinin bu kişiler tarafından mağdur edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI BİR AVUKAT FİRAR

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, Cihantimur’dan para aldığı iddia edilen firari bir avukat polis tarafından aranıyor