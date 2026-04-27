Habertürk
        Haberler Dünya KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki | Dış Haberler

        KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in, "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs'a konuşlandırılacağı" açıklamasını, son derece tehlikeli, provokatif ve kabul edilemez bir adım olarak niteledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 22:52 Güncelleme:
        Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, Üstel, GKRY lideri Hristodulidis'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs’a konuşlandırılacağı" açıklamasına tepki gösterdi.

        Söz konusu açıklamaların, "Ada’daki barış ve huzur ortamına ciddi zarar" verecek nitelikte olduğunu belirten Üstel, bu açıklamaları son derece tehlikeli, provokatif ve kabul edilemez bir adım olarak niteledi.

        Üstel, "Bir yandan yeni bir müzakere sürecinden bahseden Hristodulidis ve zihniyeti, diğer yandan Kıbrıs Türk halkını yok saymakta ve görmezden gelmektedir. Bu çelişkili tutum, onun gerçek niyetini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

        Ada'da herhangi bir askeri varlık veya askeri adım atılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türk halkının rızası ve onayının zorunlu olduğunu vurgulayan Üstel, bu onay alınmadan atılacak her türlü adımın, uluslararası hukuk açısından yok hükmünde olacağının altını çizdi.

        "AB'nin hiçbir üyesi, KKTC’nin egemenlik haklarını ve güvenliğini göz ardı edecek kararlar alamaz"

        Üstel, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Macron’un küstahça açıklamaları ve tavırları da dikkat çekicidir. Girdiği hemen her ülkeyi sömürme anlayışıyla bilinen Fransa’nın, Kıbrıs Rumlarına sunabileceği tek şey; uzun vadede büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engellerden biri olan Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi Fransa’nın, Ada'ya asker konuşlandırma girişimleri, aynı zamanda AB'nin ikiyüzlü politikasının da açık bir göstergesidir. AB'nin hiçbir üyesi, KKTC’nin egemenlik haklarını ve güvenliğini göz ardı edecek kararlar alamaz ve eylemler içerisinde bulunamaz. Macron ve AB’den beklenen, Kıbrıs meselesine sömürgeci zihniyetle yaklaşmaktan vazgeçmeleri ve adil bir tutum benimsemeleridir"

        Kıbrıs Türkü’nü yok sayarak atılan ve atılmak istenen adımların "mutlaka gereken karşılığı göreceğini" kaydeden Üstel, GKRY lideri Hristodulidis'e hitaben; "Güney Kıbrıs’ı yabancı askerlerin üssüne ve yabancı güçlerin etki alanına dönüştürüyorsunuz. Bu politikanın sonuçları ne size ne de Kıbrıs Rum halkına herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Tavsiyem; bu tehlikeli adımlardan bir an önce vazgeçmenizdir, aksi takdirde kaybeden yine siz olacaksınız." uyarısında bulundu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

