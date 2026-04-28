        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Ankara hava durumu | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, kuzey kesimlerde ise 1 ilâ 3 derece azalacak. Beş bölgemizde ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 07:17 Güncelleme:
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS VE PUS VAR

        Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 18, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 19, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu

        SAKARYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 27, Parçalı bulutlu

        MUĞLA: 25, Parçalı bulutlu

        ADANA: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 24, Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu

        KONYA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 17, Parçalı bulutlu

        DÜZCE: 18, Parçalı bulutlu

        KASTAMONU: 19, Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 13, Parçalı bulutlu

        AMASYA: 21, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 14, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 13, Parçalı yer yer çok bulutlu

        RİZE: 14, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 22, Parçalı bulutlu

        VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu

        MARDİN: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 26, Parçalı bulutlu

        Yalıya metreler kala karaya oturdu!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        KKTC'den, GKRY liderinin açıklamasına tepki
        Asker eğlencesine ateş açtı
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Yasağı kaldırma vaadiyle vurgun
        ABD'den askeri sevkiyat
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
