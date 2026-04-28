Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS VE PUS VAR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

REKLAM

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 18, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 19, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 19, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

DENİZLİ: 27, Parçalı bulutlu

MUĞLA: 25, Parçalı bulutlu

ADANA: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 24, Parçalı bulutlu

ÇANKIRI: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 17, Parçalı bulutlu

DÜZCE: 18, Parçalı bulutlu

REKLAM

KASTAMONU: 19, Parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 13, Parçalı bulutlu

AMASYA: 21, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 14, Parçalı bulutlu

TRABZON: 13, Parçalı yer yer çok bulutlu

RİZE: 14, Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 22, Parçalı bulutlu

VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 26, Parçalı bulutlu