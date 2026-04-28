Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ebru Şahin, yer aldığı 'Bir Dilek Tut' derneğinin etkinliğinde objektiflere yansıdı. Projeye dair heyecanını paylaşan Şahin, "Çok heyecanlıyım. Mücadele eden çocukların hayallerine ve hayatlarına dokunabilmek benim için çok kıymetli. Onlar, sergiledikleri güçle aslında bize çok daha fazlasını katıyorlar. Bu tarz organizasyonlara ne kadar destek olunursa, o kadar çok çocuğa ulaşabiliriz" dedi.

Çocuklara olan sevgisini vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, "Çocukları çok seviyorum; aslında yediden yetmişe tüm insanların hayranıyım. Bizler bu yaşımızda bile motivasyon bulmakta zorlanırken, küçük yaştaki çocukların bunu başarması gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Bir süredir setlerden uzak olan Ebru Şahin, hayranlarına dönüş sinyali verdi. Şahin, şunları söyledi: Ekranları çok özledim ve dönmek istiyorum. Şu an okuduğum senaryolar var; kendime en uygun projeyi arıyorum. Bir televizyon dizisi ve bir film projesi için görüşmelerimiz sürüyor.

Doğayla iç içe olmayı sevdiğini belirten oyuncu, yaşam tarzına dair, "Düzenli spor yapıyor ve çeşitli organizasyonlara katılıyorum. Çalışmayı çok sevdiğim için benim adıma tam anlamıyla bir 'tatil' kavramı yok; boş zamanlarımda bile mutlaka uğraşacak bir iş buluyorum" açıklamasında bulundu. At binme ve tenisle yakından ilgilendiğini belirten oyuncu, basketbolu ise genellikle izleyici olarak takip ettiğini, yaz aylarında ise arkadaşlarıyla hobi amaçlı oynadığını ekledi.

"ÜLKEMİZE YAKIN OLDIĞU İÇİN GİDİYORUZ"

Yunanistan'a yerleşme ve yatırım yaptığı iddialarıyla ilgili de konuşan Ebru Şahin, bu sorulara temkinli bir yanıt verdi. Şahin, "Orası şu an sakin. Ülkemize ve ailemize yakın olduğu için gidip gelebiliyoruz. Ama bu konular hakkında konuşmak istemiyorum" diye konuştu.

Popülaritesinin zirve yaptığı dönemlerde stratejik davranılması gerektiğini savunan Şahin, "Zaman zaman geri çekilmek gerekiyor. Çok uzun olmasa da, bir önceki rolü unutturup yeni bir karakterle dönmek daha mantıklı" dedi. Oyuncu, sosyal medya kullanımı konusunda ise dengeli olmanın önemine değinerek, "Yeteri kadar kullanım daha sağlıklı. Çok fazla zaman geçirmek iyi değil; kendimize de vakit ayırmalıyız" uyarısında bulundu.

"NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM"

Biyografi türündeki projelere sıcak baktığını ifade eden oyuncu, "Bu konuda bir hayalim var ama nazar değmemesi için paylaşmak istemiyorum. Bir sporcuyu ya da tarihi bir karakteri canlandırmayı çok isterim" şeklinde konuştu.

"BU İŞLER KISMET İŞİ"

Milli basketbolcu Cedi Osman ile 2022'de evlenen oyuncu, özel hayatına dair soruları da yanıtladı. Çocuk planlarıyla ilgili konuşan Şahin, "Bu işler kısmet işi, belirli bir takvimimiz yok. Doğru zamanı beklemek ve süreci akışına bırakmak gerekiyor; bu her zaman ortak verilen bir karardır" diyerek, sözlerini noktaladı.

Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya'nın Ohrid şehrinde evlenmişti.