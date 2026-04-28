Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü | Denizli haberleri | Son dakika haberleri

        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, 55 yaşındaki Hüseyin D., evine gittiği ve birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı 62 yaşındaki Erol Baysal'ı demir çubukla feci biçimde döverek öldürdü. Hüseyin D., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 09:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de kan donduran olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Serinhisar ilçesi Kocapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

        Erol Baysal, darp edilerek öldürüldü.

        ALKOL ALIRKEN TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre Erol Baysal (62) ile evinde birlikte içki içtiği Hüseyin D. (55) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        DEMLİR ÇUBUKLA DEFALARCA VURDU

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin D., yerden aldığı demir çubukla Baysal’ı darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Baysal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serinhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erol Baysal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından Hüseyin D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
