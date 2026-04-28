Denizli'de kan donduran olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Serinhisar ilçesi Kocapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Erol Baysal, darp edilerek öldürüldü.

ALKOL ALIRKEN TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'daki habere göre Erol Baysal (62) ile evinde birlikte içki içtiği Hüseyin D. (55) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DEMLİR ÇUBUKLA DEFALARCA VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin D., yerden aldığı demir çubukla Baysal’ı darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Baysal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serinhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erol Baysal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Hüseyin D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.