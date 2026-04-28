        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Dünya sıkıntılı bir dönemden, imtihandan geçmektedir." diyen Bahçeli, "Ekonomik gerilimler siyasal fay hatları daha da derinleşmekte ve sertleşmektedir. Sınırlar sabit görünse de tehditlerin mahiyeti değişmektedir. Böylesi zamanlarda birbirimize daha sıkı sarılmak tarihi bir tavırdır." ifadelerini kullandı

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:35
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Muhterem dava arkadaşlarım, dünya sıkıntılı bir dönemden, imtihandan geçmektedir. Ekonomik gerilimler siyasal fay hatları daha da derinleşmekte ve sertleşmektedir. Haritalar yerinde dursa bile anlamlar yer değiştirmektedir.

        Sınırlar sabit görünse de tehditlerin mahiyeti değişmektedir. Böylesi zamanlarda birbirimize daha sıkı sarılmak tarihi bir tavırdır. Bizler bugünlerde yalnız bugünü konuşamayız, maziyi konuşmak zorundayız. İstikbali de konuşmak zorundayız. Bu vatanda türküler birlikte söylenmiş, zaferler birlikte kutlanmıştır.

        3 MAYIS MİLLİYETÇİLER GÜNÜ

        Millet yalnızca aynı hudutlar içinde yaşayan insanların toplamı olarak anlaşılmamalıdır. Millet büyük bir kader ortaklığıdır. Millet hatırayla kök salar ülkü ile yükselir. Millet olmak beraber yürüme ahdidir. Beraberce tarih yapma kudretidir. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz 3 Mayıs Milliyetçiler Günü, Türk milliyetçiliğinin varoluş tarihinde mümtaz bir mevki, mücadele hafızasında müstesna bir merhale, gönüllerde ise sönmeyen bir meşaledir.

        "TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜLKÜYE ADANMIŞLARIN DAVASIDIR"

        Türk milliyetçiliği geçici heveslerin değil, ülküye adanmışların davasıdır. Türk milliyetçiliği, günü kurtarmaya memur dar kadroların değil, asırları inşa etmeye namzet olan insanların mirasıdır. Tarihine yaslanan, töresiyle yaşayan, terbiyesini köklerinde bulanların yegane sancağıdır. İşte bu nedenle 3 Mayıs, Türk milliyetçiliğinin şerefli bir hatırası olmanın da üstünde bir manaya sahiptir.

        "KERKÜK TÜRKMEN VARLIĞININ KADİM PARÇASIDIR"

        Türkmenlerin yıllardır süren yalnızlığını biliyoruz. Çektikleri ıstırabı kalbimizde hissediyor, feryatlarına kulak veriyoruz. Kerkük'teki yangının ateşini Ankara'dan görüyoruz. Türkmen'in ağıtını Ankara'dan duyuyoruz. Kerkük Türkmen varlığının kadim parçasıdır. Kerkük bir daha pazarlık masalarına konu olmayacak. Ne Kerkük'ü ne Musul'u unuturuz. Irak ile ilişkiler genişletilmelidir. Türkiye için Kerkük birlikte yaşamanın sembolüdür.

        AB'NİN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

        Açıklama gerçeklikten kopuk ve çifte standartlıdır. Mesele Brüksel'in ikiyüzlü siyasetidir. Bizim sükûnetimiz zaaf diye okunamaz. Avrupa Türkiye'siz yapamaz. Türkiye merkezi bir hakikattir, AB bununla yüzleşsin."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Belçika Büyükelçisi Van de Velde: İki ülke arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü

        Belçika Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyareti 10–14 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Misyon öncesi Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtlayan Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü. Türkiye, AB dışındaki ülkeler...
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi! Ödev var, fikir yok
        Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi! Ödev var, fikir yok
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet