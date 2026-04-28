MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Muhterem dava arkadaşlarım, dünya sıkıntılı bir dönemden, imtihandan geçmektedir. Ekonomik gerilimler siyasal fay hatları daha da derinleşmekte ve sertleşmektedir. Haritalar yerinde dursa bile anlamlar yer değiştirmektedir.

Sınırlar sabit görünse de tehditlerin mahiyeti değişmektedir. Böylesi zamanlarda birbirimize daha sıkı sarılmak tarihi bir tavırdır. Bizler bugünlerde yalnız bugünü konuşamayız, maziyi konuşmak zorundayız. İstikbali de konuşmak zorundayız. Bu vatanda türküler birlikte söylenmiş, zaferler birlikte kutlanmıştır.

3 MAYIS MİLLİYETÇİLER GÜNÜ

Millet yalnızca aynı hudutlar içinde yaşayan insanların toplamı olarak anlaşılmamalıdır. Millet büyük bir kader ortaklığıdır. Millet hatırayla kök salar ülkü ile yükselir. Millet olmak beraber yürüme ahdidir. Beraberce tarih yapma kudretidir. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz 3 Mayıs Milliyetçiler Günü, Türk milliyetçiliğinin varoluş tarihinde mümtaz bir mevki, mücadele hafızasında müstesna bir merhale, gönüllerde ise sönmeyen bir meşaledir.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÜLKÜYE ADANMIŞLARIN DAVASIDIR"

Türk milliyetçiliği geçici heveslerin değil, ülküye adanmışların davasıdır. Türk milliyetçiliği, günü kurtarmaya memur dar kadroların değil, asırları inşa etmeye namzet olan insanların mirasıdır. Tarihine yaslanan, töresiyle yaşayan, terbiyesini köklerinde bulanların yegane sancağıdır. İşte bu nedenle 3 Mayıs, Türk milliyetçiliğinin şerefli bir hatırası olmanın da üstünde bir manaya sahiptir.

"KERKÜK TÜRKMEN VARLIĞININ KADİM PARÇASIDIR"

Türkmenlerin yıllardır süren yalnızlığını biliyoruz. Çektikleri ıstırabı kalbimizde hissediyor, feryatlarına kulak veriyoruz. Kerkük'teki yangının ateşini Ankara'dan görüyoruz. Türkmen'in ağıtını Ankara'dan duyuyoruz. Kerkük Türkmen varlığının kadim parçasıdır. Kerkük bir daha pazarlık masalarına konu olmayacak. Ne Kerkük'ü ne Musul'u unuturuz. Irak ile ilişkiler genişletilmelidir. Türkiye için Kerkük birlikte yaşamanın sembolüdür.

AB'NİN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Açıklama gerçeklikten kopuk ve çifte standartlıdır. Mesele Brüksel'in ikiyüzlü siyasetidir. Bizim sükûnetimiz zaaf diye okunamaz. Avrupa Türkiye'siz yapamaz. Türkiye merkezi bir hakikattir, AB bununla yüzleşsin."