Donald Trump ve eşi Melina Trump, ünlü komedyen ve sunucu Jimmy Kimmel'in yaptığı şaka nedeniyle çalıştığı televizyondan kovulmasını istedi.

First Lady'nin ABC kanalına yaptığı çağrının ardından Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da, Kimmel'ı hiç komik olmamakla suçladı ve "berbat televizyon reytingleri" olduğu yorumunda bulunarak işten çıkarılmasını talep etti.

TRUMP, SALDIRIYI KIMMEL'İN SKECİNE BAĞLADI

"Vay canına, televizyon reytinglerindeki berbat performansıyla da kanıtlandığı üzere hiç komik olmayan Jimmy Kimmel, programında gerçekten şoke edici bir açıklama yaptı. First Lady Melania ve oğlumuz Barron'un sanki gerçekten stüdyosunda oturup onu dinliyorlarmış gibi sahte bir videosunu gösterdi. Oysa öyle değillerdi ve asla da öyle olmayacaklar" diyen Trump, sözlerine şöyle devam etti: Ardından, 'First Lady'miz Melania burada. Melania'ya bakın, ne kadar güzel. Bayan Trump, hamile bir dul gibi ışıldıyorsunuz' dedi. Bir gün sonra, bir deli, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin balo salonuna av tüfeği, tabanca ve birçok bıçakla girmeye çalıştı. Orada bulunmasının çok açık ve sinsi bir nedeni vardı.

"DERHAL İŞTEN ÇIKARIN"

Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ndeki saldırıdan önce, geçen hafta yayınlanan bu skeci, bir şiddet çağrısı olarak nitelendirerek, "Kimmel'in iğrenç şiddet çağrısından bu kadar çok insanın öfkelendiğini anlıyorum. Normalde söylediklerine tepki vermezdim ama bu, kabul edilemez bir durum. Jimmy Kimmel, Disney ve ABC tarafından derhal işten çıkarılmalıdır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" diyerek sözlerini tamamladı.

Jimmy Kimmel, silahlı saldırıya uğrayan Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği öncesinde, sanki o yemekte konuşma yapıyormuş gibi göründüğü bir skeç yayınladı

"DUL EŞ" GÖNDERMESİNE ÖFKELENDİLER

Jimmy Kimmel, kendi adını taşıyan gece şovunda, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde konuşma yapıyormuş gibi göründüğü bir skeç yayınlamıştı. Skeçte Kimmel, Trump çiftini eleştirirken, özellikle çiftin cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantısına gönderme yapmıştı. Ancak Trump çiftini asıl rahatsız eden şaka, First Lady'ye yönelik "dul eş" göndermesiydi.

Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ndeki silahlı saldırı olayından önce yayınlanan skeçte Kimmel, yaklaşan akşam yemeğiyle ilgili bir şaka yapmış ve Melania'nın "dul kalmayı bekleyen bir kadın gibi parıldadığını" söylemişti. Trump çifti, bu şakanın "suikast çağrısı" olduğunu iddia ederek Kimmel'e tepki gösterdi.

"SUİKAST ÇAĞRISI YAPMADIM"

Kimmel, programında yaptığı şaka nedeniyle görevden alınmasını isteyen ABD Başkanı ve First Lady'ye sert bir yanıt verdi.

Kimmel, dünkü programının açılış konuşmasında Trump ve etkinlikte bulunanların bu travmatik ve korkutucu deneyimi yaşadıkları için üzüntüsünü dile getirdi. Kimmel, iğneleyici yanıtında, "Bazen uyanırsınız ve First Lady, işten çıkarılmanızı talep eden bir açıklama yayınlar" dedikten sonra, şiddete çağrı yapmadığını açıkça belirtti ve bunun sadece bir şaka olduğunu, çiftin yaş farkına yönelik bir gönderme olduğunu ısrarla vurguladı. Kimmel, Donald Trump'ın 80 yaşına yaklaşması ve Melania Trump'ın önemli ölçüde daha genç olmasıyla ilgili şaka yaptığını belirtti. Kimmel, First Lady Melania Trump hakkındaki dul eş şakasının "suikast çağrısı" olmadığını savundu.

PROGRAM DAHA ÖNCE YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Melania Trump'ın Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle stresli bir hafta sonu geçirdiğini söyleyen Kimmel, şiddet içeren söylemlerin yumuşatılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu, ancak öncelikle eşi Donald Trump ile bu konuda bir konuşma yapmasının iyi olabileceğini belirtti.

Eylül ayında, Trump'ın müttefiki olan sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından programda yaptığı yorumlar nedeniyle Kimmel'in programı yayından kaldırılmış ve sunucu süresiz olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Trump, 'Jimmy Kimmel Live' programının yayından kaldırılmasını övmüştü.

Ancak karar, kamuoyundan, Hollywood'un en büyük yıldızlarından ve siyasi figürlerden, ABD yönetiminin ifade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne müdahale ettiği yönünde eleştirilere yol açmış ve Kimmel beş gün sonra işine dönmüştü. Trump, ABC'nin programı tekrar yayınlamaya başlama kararı sonrası dava açmakla tehdit etmişti.