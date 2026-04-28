Adana’da çocukluk arkadaşına IBAN’ını verdiği gerekçesiyle hakkında çok sayıda dolandırıcılık davası açılan 2 çocuk babası 28 yaşındaki genç, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp 4’üncü kez cezaevine gönderildi.

HESABINI KULLANDIRDI

Adana’da yaşayan Yasin Örsdemir, 2020 yılında çocukluk arkadaşının "hesap lazım" teklifi üzerine banka hesabını kullandırdı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.

HESABINI KAPATTI

1 ay sonra bankadan hesabının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını öğrenmesi üzerine hesabını kapattırdı.

70 DAVA AÇILDI

Olayın ardından hakkında Türkiye genelinde dolandırıcılık suçundan toplam 70 dava açılan Örsdemir, bu dosyaların 52’sini kapattı. Ancak, 18 davada süreç devam ediyor.

3 KEZ CEZAEVİNE GİRDİ

Örsdemir, daha önce de farklı tarihlerde 3 kere cezaevine girip çıktı.

4. KEZ TUTUKLANDI

Geçtiğimiz gün ise Alanya’da görülen bir davada Örsdemir, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HİÇ ŞÜPHELENMEDİM"

Yaptığı açıklamada çocukluk arkadaşına güvendiği için başına gelmeyen kalmadığını belirten Örsdemir, "Çocukluk arkadaşım olduğu için güvendim. Bana hesap ve kartlarımı vermemi istedi. Hiç şüphelenmedim, hepsini teslim ettim. Sonrasında benim adıma Türkiye genelinde dolandırıcılık yapılmış. 52 dosya açıldı ve kapandı, şu an 18 dosyam halen devam ediyor. Toplamda 3 kez cezaevine girdim, 1 yıl yattım. Özel bir şirkette çalışıyordum, işimden oldum. Hem kendi aracımı hem de babamın aracını satmak zorunda kaldık" dedi.

"ARKADAŞ KURBANIYIM"

Cezaevinde benzer durumları yaşayan çok sayıda kişiyle karşılaştığını da anlatan Yasin Örsdemir, "Orada gördüğüm insanların çoğu aynı şekilde kandırılmış. Yaşlısı var, genci var. Herkesi bir tanıdığı bu işe sürüklemiş. Ben de bir arkadaş kurbanıyım" diye konuştu.