Adana'da arkadaşına IBAN'ını veren adama, dolandırıcılık suçundan 70 ayrı dava açıldı

Adana'da çocukluk arkadaşına IBAN'ını veren 2 çocuk babası 28 yaşındaki genç hakkında dolandırıcılıktan 70 dava açıldı. Arkadaşı yurt dışına kaçan genç, 1 yıl içerisinde 3 kere cezaevine girdi. Hakkında açılan 52 davayı kapatan genç, 18 dava için mücadele veriyor.

ARKADAŞINA IBAN VERDİ

Adana'da yaşayan 2 çocuk babası Yasin Örsdemir, 2020 yılında çocukluk arkadaşı S.T.'nin, "Bize hesap lazım, sana da para vereceğiz" demesi üzerine güvenip IBAN'ını verdi.

HESABINI KAPATTI

1 ay sonra bankadan aranan Örsdemir, "Hesabınız dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor" denmesi üzerine hesabını kapattırdı.

MAHKEME EVRAKLARI GELDİ

Bir süre sonra da Örsdemir hakkında evine dolandırıcılıktan mahkeme evrakları gelmeye başladı.

HAKKINDA 70 DAVA AÇILDI

Aradan geçen süreçte hakkında 70 dava açılan Yasin Örsdemir, bu davaların 52'sini kapattı ancak hakkındaki 18 davanın yargı süreci devam ediyor.

3 KEZ CEZAEVİNE GİRDİ

Bu süreçte 3 kere cezaevine de giren Örsdemir, şimdi yeniden cezaevine girmemek için mücadele ediyor.

"HİÇ ŞÜPHELENMEDİM"

Çocukluk arkadaşına güvendiği için başına gelmeyen kalmadığını belirten Örsdemir, "Çocukluk arkadaşım olduğu için güvendim. Bana hesap ve kartlarımı vermemi istedi. Hiç şüphelenmedim, hepsini teslim ettim. Sonrasında benim adıma Türkiye genelinde dolandırıcılık yapılmış. 52 dosya açıldı ve kapandı, şu an 18 dosyam halen devam ediyor. Toplamda 3 kez cezaevine girdim, 1 yıl yattım. Özel bir şirkette çalışıyordum, işimden oldum. Hem kendi aracımı hem de babamın aracını satmak zorunda kaldık" dedi.

"KİMSE İŞE ALMIYOR"

Bazı dosyalardan beraat ettiğini ancak bazı dosyalarda ceza aldığını dile getiren Örsdemir, "Mahkemelerde bilirkişi raporlarında bile olayın içinde olmadığım, para çekmediğim, kimseyle görüşmediğim açıkça yazıyor. Buna rağmen ceza alıyorum. 6 yıldır bu durumla uğraşıyorum. Çalışamıyorum, iş bulamıyorum. Sabıkam olduğu için kimse işe almıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Kendisini bu sürece sürükleyen arkadaşının yurt dışına kaçtığını öne süren Yasin Örsdemir, "Şu an yurt dışında hayatını yaşıyor. Sadece benden değil, birçok kişiden hesap almış. Mahkemede herkes aynı kişiyi söylüyor. Mağdur biz olduk. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin lira borç ödedik, 250 bin lira borcumuz kaldı. Çalışabilsem zararları karşılamaya devam edeceğim ama sabıkadan dolayı iş bulamıyorum. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum. 2 çocuğum var, çok zor durumdayız" dedi.

"BİLSEYDİM ASLA VERMEZDİM"

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Örsdemir, kimseye IBAN verilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Kimse kimseye güvenip IBAN ya da kart vermesin. En yakınınız bile olsa vermeyin. 'Küçük bir para atacağım' deseler bile inanmayın. Ben yaşadım, çok ağır sonuçları oluyor. Bilseydim asla vermezdim, kandırıldım. Ben de mağdurum" dedi.

"ARKADAŞ KURBANIYIM"

Cezaevinde benzer durumları yaşayan çok sayıda kişiyle karşılaştığını da anlatan Yasin Örsdemir, "Orada gördüğüm insanların çoğu aynı şekilde kandırılmış. Yaşlısı var, genci var. Herkesi bir tanıdığı bu işe sürüklemiş. Ben de bir arkadaş kurbanıyım" diye konuştu.