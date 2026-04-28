        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Sır perdesi aralandı... JASAT: İntihar değil | Kırıkkale haberleri | Son dakika haberleri

        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!

        Kırıkkale'de, 3 gün önce intihar olarak hayatını kaybettiği bildirilen 63 yaşındaki Musa Çağlar'ın, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla kavga sırasında balkondan düşme sonucu öldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden, G.Ö. tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:06
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!

        Kırıkkale'de olay, 25 Nisan'da Sulakyurt ilçesi Faraşlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

        BALKONDAN DÜŞTÜ ALTTA KALDI

        Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü. Düşme neticesinde G.Ö.'nün altında kalan Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILDI

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çağlar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        JASAT MERCEK ALTINA ALDI

        JASAT ekiplerince yürütülen detaylı incelemede, olayın intihar olmadığı tespit edildi. Çağlar'ın kavga sırasında balkondan düştüğü ve üzerine düşen G.Ö.'nün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        ŞÜPHELİ ARKADAŞI TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında A.Ç. ile G.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. G.Ö. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Musa Çağlar'ın cenazesi, adli işlemlerin ardından Faraşlı köyünde toprağa verildi.

        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Yalıya metreler kala karaya oturdu!
        Yalıya metreler kala karaya oturdu!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?