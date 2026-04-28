        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu | Samsun haberleri | Son dakika haberleri

        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!

        Samsun'da, sahilde balık tutan 60 yaşındaki M.K.A.'yı, "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek darp edip denize attıktan sonra ehliyet, banka kartı ve montunu gasp eden tutuklu sanık 20 yaşındaki Umutcan Baysal, 'Yağma' suçundan 10 yıl, 'Kasten yaralama' suçundan ise 2.5 yıl hapse çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 13:27 Güncelleme:
        Samsun'da olay, 1 Temmuz 2025’te İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Umutcan Baysal (20) sahilde balık tutan M.K.A.’yı (60) ‘2 saattir bir balık tutamadın’ diyerek darp etti.

        DENİZE ATIP BANKA KARTI ALDI

        Sonrasında Baysal, M.K.A.’yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak, kaçtı. Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi’ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi.

        YAKALANIP TUTUKLANDI

        Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.’ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Umutcan Baysal hakkında ‘Yağma’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü.

        12.5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

        Duruşmaya, tutuklu sanık Umutcan Baysal, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra kararını verdi. Sanık Baysal, ‘Yağma’ suçundan 10 yıl, ‘Kasten yaralama’ suçundan ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Arkadaş kurbanı oldu
        "Onu derhal kovun!"
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
