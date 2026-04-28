ABD Başkan Yardımcısı Vance'in, Pentagon'un İran brifinglerini sorguladığı iddia edildi

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla The Atlantic dergisine konuşan ABD'li yetkililer, basına kapalı toplantılarda Vance'in, savaşın gidişatına ilişkin Pentagon'un sunduğu bilgilerin doğruluğu hakkında sık sık sorular yönelttiği ileri sürüldü.

Vance'in, bazı mühimmatların mevcudiyetine ilişkin kaygılarını Trump'a ilettiği, toplantılar kapsamında özellikle füze stoklarında yaşanan ciddi azalmaya dikkati çektiği iddia edildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Yardımcısı Vance'in savaşın gidişatıyla ilgili stratejik planlamaya ilişkin Beyaz Saray yetkililerine ayrıntılı sorular yönelttiğini öne sürdü.

Öte yandan yetkililer, Vance'in bu değerlendirmelerini kendi görüşleri olarak dile getirdiğini, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'i doğrudan "yanıltıcı bilgi" vermekle itham etmediğini belirtti.