        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance'in, Pentagon'un İran brifinglerini sorguladığı iddia edildi | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı Vance'in, Pentagon'un İran brifinglerini sorguladığı iddia edildi

        Başkan Yardımcısı JD Vance'in, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından verilen brifinglerin doğruluğunu defalarca sorguladığı ve ABD'nin silah stoklarının durumuna yönelik endişelerini Başkan Donald Trump ile paylaştığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:17
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor

        İsimlerinin açıklanmaması şartıyla The Atlantic dergisine konuşan ABD'li yetkililer, basına kapalı toplantılarda Vance'in, savaşın gidişatına ilişkin Pentagon'un sunduğu bilgilerin doğruluğu hakkında sık sık sorular yönelttiği ileri sürüldü.

        Vance'in, bazı mühimmatların mevcudiyetine ilişkin kaygılarını Trump'a ilettiği, toplantılar kapsamında özellikle füze stoklarında yaşanan ciddi azalmaya dikkati çektiği iddia edildi.

        Bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Yardımcısı Vance'in savaşın gidişatıyla ilgili stratejik planlamaya ilişkin Beyaz Saray yetkililerine ayrıntılı sorular yönelttiğini öne sürdü.

        Öte yandan yetkililer, Vance'in bu değerlendirmelerini kendi görüşleri olarak dile getirdiğini, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'i doğrudan "yanıltıcı bilgi" vermekle itham etmediğini belirtti.

