        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Yasa dışı bahis operasyon! Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!

        Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 81 şüpheliden 70'i tutuklandı. MASAK incelemesi sonucu ise şüphelilere ait 254 banka ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketinin olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 14:08 Güncelleme:
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!

        Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen 8 aylık teknik takip ve çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinde üyelerin bakiye yükleyebilmesi için banka ve kripto hesapları temin eden, suçtan elde edilen tutarların transferine aracılık yapan ve yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 97 şüpheli tespit edildi.

        97 ŞÜPHELİDEN 81'İ YAKALANDI

        Gaziantep merkezli Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da toplam 92 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

        171 BANKA KARTI 92 CEP TELEFONU ELİ GEÇİRİLDİ

        Operasyonda ayrıca 171 banka kartı, 92 cep telefonu, 87 SIM kart, 33 hard disk ve bilgisayar, 23 USB bellek, 6 hafıza kartı ve 4 tablet ele geçirildi.

        50 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETLİLİĞİ

        MASAK incelemesi sonucu ise şüphelilere ait 254 banka ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketinin olduğu tespit edildi. Bahis şebekesinin suçtan kazandığı paraları Adana ve İstanbul'daki kuyumcuların aracılığıyla aklayıp piyasaya sürdüğü belirtildi.

        PARAYI KUYUMCULAR ÜZERİNDEN AKLADILAR

        Suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana illerinde kuyumculuk yapan 3 esnaf üzerinden akladıkları tespit edildi. ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ kapsamında yaklaşık değeri 30.5 milyon TL olan 1 otomobil, 130 banka hesabı ve 1 arsaya el konuldu.

        81 ŞÜPHELİDEN 70'İ TUTUKLANDI

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından 81 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 70'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 26 Nisan 2026 (Trump'a Örtülü "İran" Mesajı Mı?)

        Trump'ın programında silahlı saldırı. Evanjelistler Beyaz Sarayı ele mi geçirdi? Evanjelist-Siyonist blok ve Vatikan savaşı mı? İsrail din savaşı peşinde mi? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Dinler Tarihçisi/Felsefeci Dr. Lütfü Özşahin, Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca, Araştırmacı/Yaz...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet