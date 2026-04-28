        Galatasaray'da başarının sırrı istikrar!

        Galatasaray'da başarının sırrı istikrar!

        Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 7 puanla lider konumda olan Galatasaray üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ilerlerken; istikrar sarı-kırmızılıların başarısında önemli bir faktör oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:50 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da yönetim, teknik ekip ve kadro istikrarı başarılarda en önemli faktör oldu.

        2

        Sarı-kırmızılı futbol takımı, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'i 13. tamamlayarak tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonun ardından kulüp seçime giderken Burak Elmas'ın ardından başkanlığa Dursun Özbek getirildi. Futbol A takımında ise İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile yollar ayrıldı.

        3

        Galatasaray, 2022-2023 sezonuna yenilenen yönetimi ve teknik ekibiyle girdi. Başkan Özbek, teknik direktörlüğe Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı, İstanbul Başakşehir ile de Süper Lig'i kazanan sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcusu Okan Buruk'u getirdi.

        4

        Takımdaki tecrübeli ve potansiyelli bazı futbolcular kadroda tutulurken, Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı gibi sonraki sezonlara damga vuracak oyuncular transfer edildi. Sarı-kırmızılı ekip, sezona 3 yıllık şampiyonluk hasretini dindirme hedefiyle başladı.

        5

        MACERA İYİ BAŞLAMADI

        Okan Buruk, hayalini kurduğu Galatasaray Teknik Direktörlüğü kariyerine iyi bir giriş yapamadı.

        6

        Tarihi bir travmadan çıkan takımı ve camiayı ayağa kaldırma hedefiyle sezona giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada galibiyet alsa da ikinci hafta sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında çıktığı ilk iç saha mücadelesi 1-0 kaybedilirken, golde yeni transfer Abdülkerim Bardakcı'nın hatası camiayı bir anda umutsuzluğa sürükledi.

        7

        Galatasaray, sezonun ilk 4 maçında sadece 2 galibiyet alırken akıllarda Buruk ve oyuncularına yönelik soru işaretleri oluştu. Ligin 9. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 8, 10 ve 11. haftalarda 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. "Cimbom" 11. haftayı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada tamamladı. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, eleştirilerin dozunun giderek arttığı teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin arkasında durdu.

        8

        Sarı-kırmızılı ekip, 12. haftayla başlayan süreçte performansının zirvesine çıkarak üst üste 14 galibiyet aldı ve Süper Lig tarihinin rekorunu kırdı. Yönetimin istikrar tercihi başarıyı getirirken Okan Buruk ve öğrencileri sezonu en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede tamamladı.

        9

        İSTİKRAR, ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUKLARI GETİRDİ

        Okan Buruk yönetiminde ilk sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray, sonrasındaki 2 sezonda da teknik ekip ve kadro istikrarıyla üst üste şampiyonluklar elde etti.

        10

        Sarı-kırmızılılar, devam eden 2 sezonda teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etti. Kaliteli futbolcuları elinde tutan "Cimbom" Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Gabriel Sara, Roland Sallai, Alvaro Morata, Eren Elmalı, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır, Leroy Sane, İlkay Gündoğan gibi ses getiren transferlerle de kadrosunu güçlendirdi. İstikrarı koruyan Galatasaray, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

        11

        Birçok teklife rağmen iyi oyuncularını elinde tutan "Cimbom" astronomik bonservis ücretleri ödeyerek kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon da son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde lider girdi.

        12

        Galatasaray, kalan 3 haftada 3 puan alması durumunda rakiplerinin skorlarına bakmadan üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanacak.

        13

        RAKİPLERİNE TEKNİK DİREKTÖR DAYANMIYOR

        Galatasaray, son 4 sezonda sağladığı istikrarla başarıya ulaşırken tarihi rekabette olduğu takımlar tersi bir grafik çizdi.

        14

        Sarı-kırmızılıların Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı son 3 sezon ve büyük avantajla önde olduğu bu sezon yarıştığı rakiplerinden Fenerbahçe'de söz konusu süreçte Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco teknik direktörlük yaptı.

        15

        Sezonlara erken veda eden Beşiktaş, Okan Buruk'un görevde olduğu dönemde Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe (Üç farklı dönem), Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solksjaer ve şu an takımın başında bulunan Sergen Yalçın ile çalıştı.

        16

        Trabzonspor'da ise aynı sürede Abdullah Avcı (İki farklı dönem), Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Şenol Güneş'in yanı sıra mevcut görevi süren Fatih Tekke teknik direktörlük görevini yürüttü.

        17

        DURSUN ÖZBEK, YÖNETİM İSTİKRARINI KORUDU

        Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçildiği 2022'den bu yana Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 8 farklı başkan görev yaptı.

        18

        Başkan Özbek, Haziran 2022'deki seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirildi. Özbek, ikinci döneminde 4 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Yönetim, teknik ekip ve kadro istikrarıyla bu süreçte başarılı sportif sonuçlar alan Galatasaray'ın rakipleri ise teknik kadroların yanı sıra yönetimlerde de istikrar sağlayamadı.

        19

        Haziran 2022'den bu yana Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve halen görevde olan Serdal Adalı, Trabzonspor'da ise Ahmet Ağaoğlu ile mevcut başkan Ertuğrul Doğan görev yaptı. Bu süreçte sürekli şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de Ali Koç ve Saadettin Saran başkanlık görevini yürüttü.

        20
