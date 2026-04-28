        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında: Bir kez daha kulüpsüz kaldı!

        Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında geniş yer bulurken, "Şimdi, İstanbul'da neredeyse sekiz ay geçirdikten sonra, bir kez daha kulüpsüz durumda." ifadelerine yer verildi

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:12
        Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi sona erdi. Süper Lig'de derbideki Galatasaray yenilgisinin ardından sarı-lacivertliler ayrılık kararını duyurdu. Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında geniş yer buldu.

        Sport 1'deki haberde ayrılıkla ilgili, "Fenerbahçe, Galatasaray yenilgisinden sadece bir gün sonra teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. Tedesco, geçen sonbaharda Jose Mourinho'nun yerine Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. 45 maçta maç başına ortalama 2 puan ortalaması elde etti ancak Galatasaray'a karşı zirve mücadelesinde alınan yenilgiden sonra bitime sadece üç maç kala takımın şampiyonluk şansı neredeyse sıfıra indi." denildi.

        "BİR KEZ DAHA KULÜPSÜZ DURUMDA"

        Kicker haberinde Tedesco için, "Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırdı. 2025'in ağustosunun sonunda Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Yerine Tedesco getirildi ve takımın ligde tekrar birinci sıraya çıkması hedeflendi. Fenerbahçe o sezon sadece iki maç kaybetmiş olsa da, on beraberlik lig lideri Galatasaray ile rekabet etmek için çok fazlaydı. Şimdi, İstanbul'da neredeyse sekiz ay geçirdikten sonra, bir kez daha kulüpsüz durumda." ifadelerine yer verildi.

        "DERBİ MAĞLUBİYETİNİN SONUÇLARI VAR"

        Tedesco'nun ayrıldığını Bild, "Derbi mağlubiyetinin sonuçları var. Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'yu görevden aldı. Kulüp, yerel rakipleri Galatasaray'a karşı derbide aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından bu kararı aldı." şeklinde paylaştı.

        "FENERBAHÇE, DOMENICO TEDESCO'YU KOVDU"

        Sportschau ise haberinde, "Fenerbahçe Domenico Tedesco'yu kovdu. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı İstanbul derbisinde aldığı ağır yenilginin ardından teknik direktörü Domenico Tedesco'yu görevden aldı. Son dört sezonda Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, pazar günü Galatasaray'a karşı oynadığı derbide 3-0 mağlup olduktan sonra, şampiyonluk şansı sadece matematiksel olarak kaldı. Ligde bitime üç maç kala, kulüp rekor şampiyon Galatasaray'ın yedi puan gerisinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        "AĞIR YENİLGİNİN ARDINDAN GÖREVDEN ALDI"

        Sport, Tedesco'nun ayrılığını, "Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe, Tedesco'yu kovdu. Türkiye Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı aldığı ağır yenilginin ardından teknik direktörü Domenico Tedesco'yu görevden aldı." şeklinde okuyucularıyla paylaştı.

        "GÖREVDEN ALINMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİYDİ"

        T-online isimli haber sitesi Tedesco için şu ifadeleri kullandı, "Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. Alman teknik direktörün görevden alınması, Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından gerçekleşti. Türkiye liginde bitime üç maç kala Fenerbahçe, Galatasaray'ın yedi puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk şansı son derece azaldı. Muhtemelen bu, teknik direktörün görevden alınmasının en önemli nedeniydi."

        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
