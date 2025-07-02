Balık tutamadı... Dövüldü, denize atılıp gasp edildi!
Samsun'da, 19 yaşındaki Umutcan Baysal, sahilde balık tutan kişiyi "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek darp edip denize attı. Daha sonra ise ehliyet, banka kartı ve montunu alıp kaçtı. Aynı gün ifade işlemleri için gittiği adliyedeki pano ve tabelalara zarar veren Umutcan Baysal yakalanıp, tutuklandı
Samsun'da olay, dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Umutcan Baysal (19) sahilde balık tutan M.K.A.’yı (60) "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek darp etti.
DENİZE ATIP GASP ETTİ
DHA'daki habere göre sonrasında Baysal, M.K.A.’yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak kaçtı.
ADLİYEDEKİ TABELAYA ZARAR VERDİ
Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi’ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi. Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü.
MAĞDURUN EŞYALARI ÜZERİNDEN ÇIKTI
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.’ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında, bir süre önce ‘Devlet malına zarar verme’ suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.