Samsun'da olay, dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Umutcan Baysal (19) sahilde balık tutan M.K.A.’yı (60) "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek darp etti.

DENİZE ATIP GASP ETTİ

DHA'daki habere göre sonrasında Baysal, M.K.A.’yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak kaçtı.

ADLİYEDEKİ TABELAYA ZARAR VERDİ

Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi’ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi. Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü.

MAĞDURUN EŞYALARI ÜZERİNDEN ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.’ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında, bir süre önce ‘Devlet malına zarar verme’ suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.