Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Balık tutamadı... Dövüldü, denize atılıp gasp edildi!

        Samsun'da, 19 yaşındaki Umutcan Baysal, sahilde balık tutan kişiyi "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek darp edip denize attı. Daha sonra ise ehliyet, banka kartı ve montunu alıp kaçtı. Aynı gün ifade işlemleri için gittiği adliyedeki pano ve tabelalara zarar veren Umutcan Baysal yakalanıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:10 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da olay, dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Umutcan Baysal (19) sahilde balık tutan M.K.A.’yı (60) "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek darp etti.

        DENİZE ATIP GASP ETTİ

        DHA'daki habere göre sonrasında Baysal, M.K.A.’yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak kaçtı.

        ADLİYEDEKİ TABELAYA ZARAR VERDİ

        Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi’ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi. Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü.

        MAĞDURUN EŞYALARI ÜZERİNDEN ÇIKTI

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.’ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında, bir süre önce ‘Devlet malına zarar verme’ suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı