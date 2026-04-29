        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Son dakika: Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih: 5-4 (MAÇ SONUCU) - UEFA Şampiyonlar Ligi

        Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih: 5-4 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG) ile Alman devi Bayern Münih'i karşı karşıya getiren yarı final ilk maçı tam anlamıyla bir futbol ziyafetine sahne oldu... Ev sahibi PSG, 9 golün atıldığı müthiş düelloyu 5-4 kazanarak Münih'teki rövanş öncesi avantajı kaptı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Kvaratskhelia (2), Dembele (2) ve Neves kaydetti. Panzerler'in golleri ise Kane, Olise, Upamecano ve Diaz'dan geldi. Karşılaşma; ilk yarısında ve maç sonunda en çok gol atılan Devler Ligi yarı final maçı olarak 2 rekorla tarihe geçti.

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 00:22 Güncelleme:
        Paris'te tarihi gece!

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya gelen Paris Saint-Germain (PSG ile Bayern Münih, futbolseverlere adeta bir futbol resitali sundu.

        İlk yarısında 5, ikinci yarısında 4 olmak üzere toplam 9 golün atıldığı destansı 90 dakikayı ev sahibi PSG 5-4 kazanmayı başardı.

        Tempolu başlayan mücadelenin 17. dakikasında Harry Kane'in penaltı golüyle geriye düşen PSG, Khvicha Kvaratskhelia ve Joao Neves'in 9 dakika içinde attığı gollerle 2-1 öne geçti.

        Bavyera ekibi, Michael Olise'nin 41. dakikada attığı şık golle skora dengeyi getirirken, ev sahibi ekip 45+5. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltı golüyle devreye 3-2 üstünlükle girdi.

        İkinci yarıda da büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada PSG, 56 ve 58. dakikalarda Kvaratskhelia ve Dembele'nin golleriyle farkı 3'e çıkardı: 5-2.

        Çabuk toparlanan Bayern Münih, bu kez üst üste 2 golle karşılık veren taraf oldu. 65. dakikada Dayot Upamecano ile fileleri havalandıran konuk ekip, 68. dakikada Luis Diaz ile skoru 5-4'e getirdi.

        Kalan bölümde skoru koruyan Fransız temsilcisi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek maçtan 5-4 galip ayrıldı.

        İKİ REKOR BİRDEN KIRILDI!

        PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti. Karşılaşma ayrıca en çok gol atılan yarı final maçı oldu.

        RÖVANŞ 6 MAYIS'TA

        İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 6 Mayıs Çarşamba akşamı Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak.

