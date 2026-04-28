        Haberler Ekonomi Enerji Madencilik Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok

        Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kömür teşviklerine yönelik "peşkeş" eleştirilerine yanıt vererek 30 bin çalışanın istihdamına dikkat çekti. Bakan Bayraktar, yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara ise ruhsat iptali dahil sert yaptırımlar uygulanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 20:06 Güncelleme:
        Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı'nda vakıf başkanı Samed Ağırbaş'ın ev sahipliğinde gazetecilerle bir araya geldi.

        Bakan Bayraktar Ankara’da maden işçilerinin eylemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        “30 BİN ÇALIŞANIN GELECEĞİ SÖZ KONUSU"

        Bugüne kadar kömür madenleri için birçok teşvik sağlandığını belirten Bayraktar, yerli kömürden 2029 yılına kadar alım garantisi verildiğini hatırlattı. Bu uygulamanın kamuoyunda eleştirilere neden olduğunu dile getiren Bayraktar, söz konusu eleştirilerin haksız olduğunu savundu.

        “Peşkeş” iddialarına doğrudan yanıt veren Bakan, bu politikanın 30 bin çalışana istihdam sağladığını belirterek, “Eğer burada bir peşkeş aranıyorsa, bu 30 bin çalışana yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Alım garantisi olmadan söz konusu işçilerin çalışma imkânının ortadan kalkacağını da sözlerine ekledi.

        "TEŞVİKLERDE SIKI KRİTERLER UYGULANIYOR"

        Bakan Bayraktar, teşviklerin gelişigüzel verilmediğinin altını çizerek, belirli şartların sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

        Buna göre:

        *İşçiye maaş borcu olan firmalara teşvik verilmiyor

        *Çevre standartlarını karşılamayan, bacası veya filtresi olmayan tesisler desteklenmiyor

        *Devlete borcu bulunan şirketler teşvik kapsamına alınmıyor

        Tüm bu kriterlere rağmen bazı işletmelerde işçi maaşlarının ödenmemesinin sürdüğünü belirten Bayraktar, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

        “RUHSAT İPTALİ ÇÖZÜM MÜYDÜ?"

        Bazı çevrelerden gelen “ruhsat iptal edilsin” yönündeki çağrılara da değinen Bayraktar, bu adımın sonuçlarına dikkat çekti. Ruhsat iptalinin işçilerin işsiz kalmasına yol açabileceğini belirten Bakan, kararların sosyal etkilerinin de gözetildiğini vurguladı.

        “Haksız ithamlara göğüs germek zorunda kaldık” diyen Bayraktar, kamu yararı ile çalışanların durumu arasında denge kurmaya çalıştıklarını ifade etti.

        “YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEZSE İPTAL EDERİZ

        Bakan Bayraktar, ilgili firmalara yönelik denetimlerin sürdüğünü ve gerekli şartların yerine getirilmemesi halinde yaptırımların kaçınılmaz olacağını belirtti.

        Açık bir mesaj veren Bayraktar, “Bu firmaya bir daha ruhsat vermeyiz. Mevcut yükümlülükleri yerine getirmedikleri anda da ruhsatlarını iptal edebiliriz” diyerek, kurallara uymayan işletmelere karşı tavizsiz bir tutum sergileneceğini vurguladı.

        "PROTESTOLAR HOLDİNGİN ÖNÜNDE YAPILMALIYDI"

        Bakan Bayraktar ayrıca, işçilerin eyleminin holdingin önünde yapmaları gerektiğinin altını çizerek, "Bakanlığa yönelik protesto işverenin işine geliyor" ifadelerini kullandı.

        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri: İran'dan Hürmüz teklifi, ABD'li saldırganın notları ortaya çıktı, derbinin kazananı Galatasaray

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... İRAN'DAN HÜRMÜZ TEKLİFİ ABD - İran müzakerelerinde en büyük düğümlerden birisi Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programı olduğunu biliyoruz. Şimdi İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye yeni teklif sunduğu ve nük...
        Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok
