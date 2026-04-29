Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlarına İran'a yönelik uzun sürelik bir abluka için hazırlık yapmaları yönünde talimat verdi.

WSJ'nin ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, Trump, son toplantılarda İran'ın limanlarına gidiş-geliş yapan deniz trafiğini engelleyerek ülkenin ekonomisi ve petrol ihracatı üzerindeki baskıyı sürdürme seçeneğini tercih etti.

Yetkililer, Trump'ın diğer seçeneklerin, bombardımana yeniden başlamak ya da çatışmadan tamamen çekilmek, mevcut ablukayı sürdürmeye kıyasla daha yüksek risk taşıdığı değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir askeri operasyon başlatmış, bunun üzerine Tahran da bölgede "ABD çıkarları" olarak nitelediği hedeflere, çoğu Körfez ülkelerinde bulunan noktalara saldırılarla karşılık vermişti.

8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmiş, ardından 11-12 Nisan tarihlerinde İslamabad'da görüşmeler yapılmıştı. Ancak müzakereler herhangi bir anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Trump daha sonra, Pakistan'ın talebi üzerine ateşkesin, Tahran'dan gelecek bir teklif beklenerek uzatıldığını söyledi. Washington-Tahran hattındaki gelişmeler belirsizliğini koruyor.

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifini kabul etmesinin olası görünmediğini ifade etti. Tahran, bu teklifte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını önerirken, nükleer programına ilişkin konuların daha sonraki müzakerelere bırakılmasını önermişti.