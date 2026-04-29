Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD-İran hattında son durum ne? WSJ iddia etti: Trump "İran'a kuşatmayı büyütün talimatı" verdi

        WSJ yazdı: Trump "İran'a kuşatmayı büyütün talimatı" verdi

        WSJ'nin haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın, danışmanlarına İran'a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapmaları talimatı verdiği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 07:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı

        Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlarına İran'a yönelik uzun sürelik bir abluka için hazırlık yapmaları yönünde talimat verdi.

        WSJ'nin ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, Trump, son toplantılarda İran'ın limanlarına gidiş-geliş yapan deniz trafiğini engelleyerek ülkenin ekonomisi ve petrol ihracatı üzerindeki baskıyı sürdürme seçeneğini tercih etti.

        Ayrıca Trump'ın, bombardımana yeniden başlamak ya da çatışmadan çekilmek gibi diğer seçeneklerin, ablukayı sürdürmeye kıyasla daha fazla risk taşıdığına inandığı belirtildi.

        REKLAM

        Yetkililer, Trump'ın diğer seçeneklerin, bombardımana yeniden başlamak ya da çatışmadan tamamen çekilmek, mevcut ablukayı sürdürmeye kıyasla daha yüksek risk taşıdığı değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

        ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir askeri operasyon başlatmış, bunun üzerine Tahran da bölgede "ABD çıkarları" olarak nitelediği hedeflere, çoğu Körfez ülkelerinde bulunan noktalara saldırılarla karşılık vermişti.

        8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmiş, ardından 11-12 Nisan tarihlerinde İslamabad'da görüşmeler yapılmıştı. Ancak müzakereler herhangi bir anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

        Trump daha sonra, Pakistan'ın talebi üzerine ateşkesin, Tahran'dan gelecek bir teklif beklenerek uzatıldığını söyledi. Washington-Tahran hattındaki gelişmeler belirsizliğini koruyor.

        Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifini kabul etmesinin olası görünmediğini ifade etti. Tahran, bu teklifte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını önerirken, nükleer programına ilişkin konuların daha sonraki müzakerelere bırakılmasını önermişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe
        Feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Okan Buruk'un üç gollük derbi formülü!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!