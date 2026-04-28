        Haberler Dünya Volodimir Zelenskiy'den İsrail'e tepki | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy'den İsrail'e tepki

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan bir geminin İsrail'e ulaşmasına tepki gösterdi. Zelenskiy, "İsrail makamları, ülkenin limanlarına hangi gemilerin ve hangi kargoların geldiğini bilmek zorunda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 18:45 Güncelleme:
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan bir geminin İsrail'e ulaşmasına tepki gösterdi.

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan bir geminin İsrail'e ulaştığını belirterek, "Genelde, tüm ülkelerde çalıntı malların satın alınması yasal sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Bu durum, özellikle Rusya tarafından çalınan tahıl için geçerlidir." ifadesini kullandı.

        Söz konusu geminin Hayfa kentinde boşatılmaya hazırlandığına dikkati çeken Zelenskiy, "İsrail makamları, ülkenin limanlarına hangi gemilerin ve hangi kargoların geldiğini bilmek zorunda." ifadesine yer verdi.

        Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden yasa dışı yollarla tahılı ele geçirerek ihracat yaptığını savunarak, şöyle devam etti:

        "Bu tür işlemler, İsrail devletinin kanununu ihlal etmektedir. Ukrayna, bu tür olayların önlenmesi için diplomatik kanallar aracılığıyla gerekli tüm adımları atmıştır."

        Atılan adımlara rağmen söz konusu geminin İsrail'e vardığına işaret eden Zelenskiy, hem bu tahılı doğrudan taşıyanları hem de bu tür suç faaliyetlerinden para kazanmaya çalışanları kapsayacak bir yaptırım paketi hazırladıklarını aktardı.

        Ukrayna'nın, müttefik ülkeleriyle olan işbirliğine ve karşılıklı saygıya güvendiğini belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Orta Doğu bölgesi de dahil olmak üzere güvenliği güçlendirmek için gerçekten çalışıyoruz. İsrail hükümetinden Ukrayna'ya saygı göstermesini ve ikili ilişkileri zayıflatacak adımlar atmamasını bekliyoruz."

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını belirtmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

