        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!

        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!

        Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve kaldığı otel odasında cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Başak Schlosser ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Odada çarşafla asılı halde bulunan Başak'ın ölümü şüpheli olarak incelemeye alındı. 5 kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda cep telefonu ailesinin yardımıyla açıldı. Cep telefonunda intihar girişimine ait görüntüler bulundu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 16:18
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Annesi Alman, babası Türk olan 24 yaşındaki Başak Schlosser, tatil için 20 Nisan günü İstanbul’a geldi. Alman vatandaşı olan Schlosser, İstanbul’un Fatih ilçesi Kumkapı’daki bir otelde konaklamaya başladı.

        ERKEK ARKADAŞIYLA GELDİ

        İddialara göre, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda eğlenen Schlosser, otele bir erkek arkadaşıyla birlikte geldi. Aynı odada bir süre vakit geçiren ikiliden erkek arkadaşı daha sonra otelden ayrıldı.

        ASILI BULUNDU

        Bir gün sonra Schlosser’dan haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde genç kadını asılı halde buldu.

        5 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

        Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kadının odada çarşafla asılı halde olduğunu tespit etti.

        Durum savcılığa bildirildi ve soruşturma başlatıldı. Şüpheli ölüm üzerine yürütülen soruşturma kapsamında otel çalışanları ve otele gelen erkek arkadaşı dahil toplam 5 kişinin ifadesi alındı.

        SERBEST KALDILAR

        Schlosser ile otele gelip odada vakit geçiren erkek arkadaşı da olayla ilgisinin olmadığını, otelden ayrılırken genç kadının odada olduğunu ve ölümünü daha sonra polislerden öğrendiğini söyledi. İfadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı.

        9 SAATLİK GÖRÜNTÜ

        Otelin incelenen güvenlik kamera görüntülerinde 9 saatlik bir kesintinin olduğu tespit edildi. Görüntüyle ilgili iki iddia ortaya çıktı.

        İlk iddiaya göre otel görevlileri, genç kızı asılı bulunca erkek arkadaşının kaydını yapmadıkları için korkup görüntüleri sildi. Bir diğer iddiaya göre ise 9 saatlik bir elektrik kesintisi yaşandı. Bunun üzerine polis ekipleri, BEDAŞ’a yazı yazarak o bölgede 9 saatlik elektrik kesintisi olup olmadığını sordu.

        TELEFONDAN ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

        Fatih Asayiş Büro ekipleri, tüm bu iddiaların ardından soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmada genç kadının cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Telefonun şifresi, cenazeyi almaya gelen ailesinin yardımıyla açıldı.

        Şifresi çözülen telefonda, genç kadının olaydan hemen önce intihar girişimini kayda aldığı videolar olduğu görüldü. Ayrıca telefonda intihar edeceğine dair video kayıtlarının da bulunduğu tespit edildi. Tüm kayıtlar savcılık tarafından incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
