Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K.’nin (33), çalışmak için gittiği Almanya'da birlikte yaşamaya başladığı sevgilisi Rebecca S.’den (30) 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi.

"KAYBOLDU" DEYİP ÇOCUĞU KAÇIRDI

DHA'daki habere göre Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için geldiği Bursa'da, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.’yi kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Diğer yandan arama kararı çıkarılan ve gözaltına alındıktan sonra haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakılan Hanife S.'nin durumunun şüpheli bulunması üzerine Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi.

30 GÜNLÜK TAKİP, 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip kuruldu.

BABAANNESİNİN EVİNDE BULUNDU

7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsü incelenerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe eve 10 Mart’ta düzenlenen operasyonla bulundu. Babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp, tutuklandı.

7 YIL SONRA ÇOCUĞUNU GÖRDÜ

Nazar S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Durumu haber alınca Almanya'dan Bursa'ya gelen Rebecca S., avukat ve Alman Konsolosluğu'nda görevliler ile birlikte gittiği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü.

ANNE İLE OĞLU TANIŞTIRILDI

İlk etapta annesi olduğu söylenmeyen Rebecca S.'ye temkinli ve soğuk davranan Nazar'a, 17 Mart’ta yeniden kuruma gelen Rebecca S.'nin annesi olduğu söylendi. Rebecca S. ile oğlu Nazar S. arasındaki görüşme, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde pedagog eşliğinde gerçekleşti. Görüşmede, anne ile oğlunun oyun oynayarak zaman geçirmesi sağlandı.

İLK KEZ "ANNE" DEDİ

Akrabaları tarafından kendisini terk ettiği ve kötü olduğu söylenen annesi ile bu süreçte yakın ilişki kurmaya başlayan Nazar S.’ye, oyun oynadığı kişinin isminin Rebecca olduğu ve annesi olduğu söylendiğinde şaşırıp, "Rebecca kötü değil miydi ya ama iyiymiş" dediği öğrenildi. Görüşme sürecinde çocuğa, annesinin uzun süredir kendisini aradığı ve kendisine bakmak istediği ifade edildiğinde, 'Sen benim annem misin? Ben şimdi Almanya'ya mı gideceğim? Ama ikimiz aynı dili konuşmuyoruz, Almanya’ya gidersem nasıl anlaşırız?' dediği ve görüşme ilerledikçe Rebecca S.'ye ilk kez 'anne' diye hitap ettiği belirtildi.

MAHKEME VELAYETİ ANNESİNE VERDİ

19 Mart'ta yapılan DNA testi ile Nazar S.’nin, Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. DNA raporu yüzde 99,99 uyumlu çıktı. Alman vatandaşı olan Nazar S.’nin velayeti, menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi’nde 28 Nisan’da görülen duruşmada annesi Rebecca S.’ye verildi. Çocuğun korunması için alınan yurt dışı çıkış yasağı ile pasaport alma yasağı da mahkeme kararıyla kaldırıldı.

KARDEŞİYLE DE TANIŞTI

Aile Mahkemesi’ndeki duruşma için Bursa’ya gelen Rebecca S.’nin, Almanya’daki beraberliğinden dünyaya gelen 5 yaşındaki kızını da yanında getirdiği öğrenildi. Nazar S.’nin koruma altında bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde annesi ile birlikte gelen kız kardeşi ile tanıştığı, velayetinin annesine verilmesine de çok sevindiği belirtildi. Nazar’ın Almanya’ya gideceği için de heyecanlı olduğu kaydedildi.

TEBLİGAT BEKLENİYOR

Eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanması için Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Geçici Koruma Kimlik Belgesi' çıkartılan ve dün yurttaki arkadaşlarının gittiği ilkokula başladığı öğrenilen Nazar, mahkeme kararının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tebliğ edilmesinin ardından imzalanacak tutanak karşılığında annesi Rebecca S.'ye teslim edilecek ve Almanya’ya gidecek.