        Haberler Gündem 3. Sayfa Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi! | Son dakika haberleri

        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!

        Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul dosyalar için özel birim kuruldu" açıklamasının ardından yeniden gündeme gelen 26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 15 yaşındaki Çağla'nın tırnak altında katile ait olduğu düşünülen DNA'nın sahibi ise 26 yıldır tespit edilemedi. Aile, o dönem komşuları olan ve geçmiş yıllarda öldükleri tespit edilen 4 kişi için fethi kabir talebinde bulundu

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 15:23 Güncelleme:
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!

        Gülistan Doku cinayeti dosyası, İstanbul Fulya’da 26 yıl önce evinde katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayeti için umut ışığı oldu.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Bakan Gürlek’in açıklamalarının ardından, faili meçhul cinayetler kapsamında Çağla Tuğaltay dosyası da incelemeye alınan dosyalar arasında yer aldı.

        DNA VE PARMAK İZİ SAHİBİ ARANIYOR

        Cinayetin ardından olay yerinde yapılan incelemelerde evde yabancı birine ait 3 parmak izi bulundu. Daha sonra yapılan çalışmalarda Çağla’nın tırnak arasında yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi. Tırnakta bulunan DNA ve evde bulunan 3 parmak izi aile bireyleriyle ve apartmanda oturan bazı kişilerden alınan verilerle uyuşmadı.

        Aile Avukati Buket Gül
        Aile Avukati Buket Gül
        INTERPOL’E GÖNDERİLDİ

        Soruşturma kapsamında yaklaşık 80 kişinin DNA’sı incelendi. Ancak yapılan karşılaştırmalarda bu kişiler arasında DNA ve parmak izi eşleşmesi sağlanamadı.

        "ÇAĞLA’NIN TIRNAĞINDA KATİLİN DNA’SI VAR"

        Çağla Tuğaltay ve ailesinin avukatı Buket Gül de gelişmenin önemli olduğunu belirterek, “Çağla Tuğaltay, tırnağında katilin DNA’sını taşıyor. Apartmanda ve mahallede DNA’sı alınmamış kişiler var. Vahşice işlenmiş ve faili 26 yıldır bulunamamış bu cinayetin aydınlatılması için DNA alımının hızlanması gerekiyor. Bu nedenle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in desteğini bekliyoruz” dedi.

        OLAY YERİNDEKİ DNA O İSİMLERİ Mİ İŞARET ETTİ?

        Son olarak ailenin, o dönem komşuları olan ve şimdi öldüğü bilinen 4 kişi hakkında fethi kabir talebinde bulunduğu öğrenildi. Avukat Buket Gül, “Çağla’nın DNA’ları bina girişinde, polisin önem atfettiği bir lekeden Fatih Ç. ve Yasin Ç.’nin Y-STR’sini veren, yani bu kişilerin baba, amca, dede, oğul gibi soyunu işaret eden bir DNA. Bu aile, evin anahtarı olan komşudur. Yasin Ç., 2008’de kovuşturmaya yer olmadığı kararı aldı, 2013’te tırnak altı DNA’dan aklandı. ” ifadelerini kullandı.

        4 KOMŞU İÇİN FETHİ KABİR TALEBİ

        Avukat Gül, “Tırnak altı DNA, Çağla’nın katili ile boğuşma evresinde katilin derisini kazıyarak tırnağının altına aldığı epitel hücre olup doğrudan katili işaret eder. Fethi kabir taleplerimiz; bina girişi Y-STR için İsmail Hakkı Ç., tırnak altı DNA için yine Ç. ailesinden Bülent S. ve Fehmi S. içindir. Ayrıca o dönem gecekonduda yaşayan madde kullanıcılarının uğrak yerlerinden biri olan evin sahibi Lütfü Ş. için de fethi kabir taleplerimiz vardır” dedi.

        EVİNDE KATLEDİLMİŞTİ

        Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 yılında okul dönüşünde evde kimsenin olmadığı saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından boğazı bıçaklanarak katledilmişti. 2020’de zaman aşımına uğrayacak olan dosyada kapıcının DNA’sının alınmadığını fark eden Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’run katkısı ve anne Gülnur Tuğaltay’ın çabaları sayesinde dosyanın zaman aşımı durduruldu. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda da önemli gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Gizlilik içinde sürdürülen soruşturmada yeni gelişmelerin yaşanacağı bekleniyor.

        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet