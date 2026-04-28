Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!

Gülistan Doku cinayeti dosyası, İstanbul Fulya’da 26 yıl önce evinde katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayeti için umut ışığı oldu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Bakan Gürlek’in açıklamalarının ardından, faili meçhul cinayetler kapsamında Çağla Tuğaltay dosyası da incelemeye alınan dosyalar arasında yer aldı.

DNA VE PARMAK İZİ SAHİBİ ARANIYOR

Cinayetin ardından olay yerinde yapılan incelemelerde evde yabancı birine ait 3 parmak izi bulundu. Daha sonra yapılan çalışmalarda Çağla’nın tırnak arasında yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi. Tırnakta bulunan DNA ve evde bulunan 3 parmak izi aile bireyleriyle ve apartmanda oturan bazı kişilerden alınan verilerle uyuşmadı.

Aile Avukati Buket Gül

REKLAM

INTERPOL’E GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında yaklaşık 80 kişinin DNA’sı incelendi. Ancak yapılan karşılaştırmalarda bu kişiler arasında DNA ve parmak izi eşleşmesi sağlanamadı.

"ÇAĞLA’NIN TIRNAĞINDA KATİLİN DNA’SI VAR"

Çağla Tuğaltay ve ailesinin avukatı Buket Gül de gelişmenin önemli olduğunu belirterek, “Çağla Tuğaltay, tırnağında katilin DNA’sını taşıyor. Apartmanda ve mahallede DNA’sı alınmamış kişiler var. Vahşice işlenmiş ve faili 26 yıldır bulunamamış bu cinayetin aydınlatılması için DNA alımının hızlanması gerekiyor. Bu nedenle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in desteğini bekliyoruz” dedi.

OLAY YERİNDEKİ DNA O İSİMLERİ Mİ İŞARET ETTİ?

Son olarak ailenin, o dönem komşuları olan ve şimdi öldüğü bilinen 4 kişi hakkında fethi kabir talebinde bulunduğu öğrenildi. Avukat Buket Gül, “Çağla’nın DNA’ları bina girişinde, polisin önem atfettiği bir lekeden Fatih Ç. ve Yasin Ç.’nin Y-STR’sini veren, yani bu kişilerin baba, amca, dede, oğul gibi soyunu işaret eden bir DNA. Bu aile, evin anahtarı olan komşudur. Yasin Ç., 2008’de kovuşturmaya yer olmadığı kararı aldı, 2013’te tırnak altı DNA’dan aklandı. ” ifadelerini kullandı.

4 KOMŞU İÇİN FETHİ KABİR TALEBİ

Avukat Gül, “Tırnak altı DNA, Çağla’nın katili ile boğuşma evresinde katilin derisini kazıyarak tırnağının altına aldığı epitel hücre olup doğrudan katili işaret eder. Fethi kabir taleplerimiz; bina girişi Y-STR için İsmail Hakkı Ç., tırnak altı DNA için yine Ç. ailesinden Bülent S. ve Fehmi S. içindir. Ayrıca o dönem gecekonduda yaşayan madde kullanıcılarının uğrak yerlerinden biri olan evin sahibi Lütfü Ş. için de fethi kabir taleplerimiz vardır” dedi.