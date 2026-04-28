        Haberler Dünya Birleşik Krallık Kralı Charles'ın ABD ziyareti, iki ülke arasındaki siyasi gerilimlerin gölgesinde gerçekleşiyor | Dış Haberler

        Birleşik Krallık Kralı Charles'ın ABD ziyareti, iki ülke arasındaki siyasi gerilimlerin gölgesinde gerçekleşiyor

        Birleşik Krallık Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın ABD'ye düzenlediği devlet ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yılların en gergin dönemlerinden birinden geçtiği ve iç siyasette tartışmaların arttığı bir dönemde dikkati çekiyor.

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 15:20 Güncelleme:
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip

        Kral Charles ve eşi Camilla'nın 27 Nisan'da başlayan ve 4 gün sürmesi planlanan ABD ziyareti, bu ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenirken, diplomatik açıdan "yumuşak güç" unsuru olarak İngiltere-ABD ilişkilerini güçlendirme amacı taşıyor. Buna karşın, ziyaretin zamanlaması ve siyasi bağlamı, İngiltere'de muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

        Söz konusu ziyaret, Kral Charles'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesini, resmi akşam yemeğine katılmasını ve ABD Kongresi'nin ortak oturumunda konuşma yapmasını kapsıyor. Bu konuşma, bir İngiliz hükümdarının 1991'de Kraliçe II. Elizabeth'in ardından Kongre'ye ikinci hitabı olacak.

        İki ülke arasında gerilimli siyasi zemin

        Ziyaret, özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı ve tarafların farklı tutumları nedeniyle gerilen İngiltere-ABD ilişkilerinin gölgesinde gerçekleşiyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarına doğrudan katılmama kararı alması, Washington yönetiminin sert eleştirilerine neden oldu.

        Trump'ın İngiltere'ye yönelik gümrük tarifesi tehdidi ve sert söylemleri de Londra-Washington hattındaki gerilimi daha da artıran başlıklar arasında yer aldı.

        Bu gelişmelerin ardından İngiltere'de bazı siyasetçiler, Kral'ın ABD ziyaretinin zamanlamasını eleştirdi. Muhalefetteki Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, Kral'ın ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulunarak, bunun Trump için "diplomatik kazanım" anlamına geleceğini ifade etti.

        Muhalefetteki Yeşiller Partisi ile iktidardaki bazı İşçi Partisi milletvekilleri de benzer şekilde söz konusu ziyaretin ertelenmesi gerektiğini savundu. Buna karşın, İngiltere hükümeti ziyaretin uzun vadeli ilişkiler açısından önemine vurgu yaptı.

        Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, ziyaretin iki ülke arasındaki tarihi bağları yansıttığı görüşünü dile getirerek, İngiliz monarşisinin, "iki ülke arasındaki kalıcı ilişkilerin önemli hatırlatıcısı" olduğunu kaydetti.

        Ziyaretin içeriği ve programı

        Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın ABD ziyareti programı, Washington, New York ve Virginia'yı kapsıyor.

        İlk olarak Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende askeri karşılama yapılırken, iki ülkenin ulusal marşları çalındı ve 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Kral ve Kraliçe ayrıca, Beyaz Saray bahçesindeki etkinliklere katıldı.

        Ziyaret kapsamında, 11 Eylül Anıtı'na çelenk bırakılması, çeşitli toplumsal gruplarla görüşmeler ve kültürel etkinlikler planlanıyor.

        Ziyaret sırasında düzenlenen resepsiyonlara siyaset, iş dünyası ve sivil toplumdan yüzlerce davetlinin katılımıyla, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Kral'ın ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmanın, ziyaretin en kritik anlarından biri olması bekleniyor. Bu konuşmada, hem İngiltere'nin politik pozisyonunu yansıtması hem de ABD ile ilişkileri zedelememesi açısından dikkatli dil kullanılması öngörülüyor.

        Kral'ın ABD ziyareti, siyasi koşullar nedeniyle "önemli riskler" barındırıyor

        Kral Charles'ın ABD ziyareti, Birleşik Krallık'ın geleneksel diplomasi araçlarından biri olan monarşi üzerinden yürütülen "yumuşak güç" stratejisinin parçası olarak görülüyor.

        Birleşik Krallık'ın Washington Büyükelçiliği, ziyaretin iki ülke arasındaki "ortak değerler ve tarihi bağları" güçlendirmeyi amaçladığını belirtirken, mevcut siyasi gerilimler bu hedefin ne ölçüde gerçekleşeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

        Diplomatik çevreler, ziyaretin "yüksek risk, yüksek hassasiyet" taşıdığı değerlendirmesinde bulunurken, İngiltere açısından bunun hem siyasi hem de sembolik bir denge süreci olduğu ifade ediliyor.

        Uzmanlara göre, mevcut siyasi gerilimler ve Trump yönetiminin öngörülemez politikaları, ziyaretin diplomatik açıdan hassas zeminde ilerlemesine neden oluyor.

        Uzmanlar, ziyaretin "yumuşak güç" unsuru olarak planlanmasına rağmen mevcut siyasi koşullar nedeniyle önemli riskler barındırdığına dikkati çekiyor.

        Ziyaretin, İngiltere-ABD ilişkilerini onarma yönünde bir adım mı olacağı yoksa mevcut görüş ayrılıklarını daha görünür hale mi getireceği, ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

        Af Örgütü, Kral'ın ziyaretini "ulusal aşağılanma" olarak niteledi

        Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Kral Charles ve eşi Camilla'nın ABD ziyaretine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

        Örgütün İngiltere Direktörü Kerry Moscogiuri, yaptığı yazılı açıklamada, Kral'ın ABD ziyaretini "ulusal aşağılanma" olarak nitelendirerek, İngiltere hükümetine ABD politikalarına karşı daha güçlü tutum alması çağrısı yaptı.

        Moscogiuri, ABD yönetiminin uluslararası hukuk ve insan haklarına yönelik yaklaşımını eleştirerek, İngiltere'nin bu politikalara karşı yeterince karşı durmadığını savundu.

