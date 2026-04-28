AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"25.yılla ilgili hazırlıklara şimdiden başlamak üzere MYK'mız bunu değerlendirmeye almıştır. Terörsüz Türkiye gündemimizde. Meclis çalışmalarını değerlendirerek MYK gündemini tamamlayacağız. 27 Nisan muhtıra darbe mekaniği açısından milletten alınan gücün yaralanması, işlevsiz bırakılması bakımından siyaset karşıtı gelenekti. AK Parti hükümeti bunu kağıt parçasına çevirdi. Bu Türkiye siyaseti açısından devrimci dönüşümdür. Türkiye'nin siyasetinin, demokrasisinin üzerindeki çirkin vesayet uygulamasının bitirilmesidir.

VON DER LEYEN'İN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Dış politikadaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerek Gazze konusunda gerek diğer kriz alanları şu anda İran konusunda, ülkelerin arasındaki ittifaklar çatlıyor. AB bütün olarak hareket edemiyor. AB Komisyon Başkanı Leyen'in talihsiz açıklaması oldu. Türkiye'yi de katarak Avrupa'ya nüfuz etmesini engellenmesi gerektiğini ifade etti. Bu AB'nin şu anda niye böyle olduğunu gösteren temel açıklama.

Göç ve güvenlik konusunda sürekli kapımızı çalanların kafasının arkasını göstermesi açısından çok önemli. Tabii bu bir sır değildi. Fasıllarda kurala dayanmayan uygulamalar, ilerlemelere dönük tıkanmalar aslında bir aydınlanma Avrupası yaklaşımıını değil; hıristiyan kulübü Avrupasını gösteriyoru. Biz de bu konuda uyarımızı yapıyorduk. AB bunu Rusya-Ukrayna savaşında yaşıyor, Gazze konusundaki savrulmalarını görüyoruz. Burada Leyen'e sorulması gereken şey; bir aday ülkeye dönük çifte standardınızın ideolojik temelleri nedir, diye sormak gerekir. AB hiçbir zaman stratejik ve siyasi bir güç haline gelemedi. NATO meselesinde kendi güvenliğini bile kendi sağlayamayan birlik durumunda."