Gelişen teknoloji 19 yıllık cinayeti çözdü! Parmak izi ele verdi

2006 yılının Aralık ayında patron Yunis Doğan’ın domuz bağıyla bağlanıp yakıldığı, sekreter Hacer Eginay’ın ise 57 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü faili meçhul cinayet çözüldü. Olay yerinde 19 yıl önce bulunan parmak izinin sahibi, gelişen teknoloji sayesinde tespit edildi. Çipli kimlik kartı için verilen parmak iziyle eşleşme sağlanınca cinayetin düğümü çözüldü. Şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

YANGININ ARDINDAKİ CİNAYET

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre olay; İstanbul'un Şişli ilçesinde 17 Aralık 2006’da meydana geldi. Maslak Oto Sanayi'de tanıtım tabelaları yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler tarafından iş yerinin ofis katında patron Yunis Doğan'ın cansız bedeni domuz bağı ile bağlanmış ve yarısı yanmış şekilde bulundu.

Ofisin alt katındaki alanda ise 23 yaşındaki Sekreter Hacer Eginay'ın 57 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve tiner dökülerek ateşe verildiği tespit edildi.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI CİNAYETE IŞIK TUTTU

19 yıl boyunca katiller iki insanı hunharca katletmemiş gibi sokaklarda gezdi. Şüphelilerden Rüstem Şahinduran yeni çipli kimlik kartlarının mecburi olmasının ardından 2024 yılında kimliğini değiştirmek için gittiği kurumda parmak izi verince tozlu raflarda kalan faili meçhul cinayet dosyası yeniden açıldı.

Gelişen teknoloji yıllar sonra faillerin yakayı ele vermesine neden oldu. Şüphelilerin bilmediği o detay ise, cansız bedeni bulunan Yunis Doğan'ın ayağındaki bantta ve kalan parmak iziydi. Yunis Doğan’ın ağzını bağladıkları bezde ise alt katta öldürülen sekreteri Hacer Eginay'ın kanı da bulunmuştu.

Şahinduran’ın o dönem bakılan HTS kayıtlarında olay yerinde olduğu belirlenince onunla birlikte 2 şüpheli daha tespit edildi. Rüstem'in sık konuştuğu kişiler takibe alındı. Burada Şahinduran’ın çocukluk arkadaşı Cavit Garip’e ve Mohsen Fıyoj’a ulaşıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, SUÇU ARKADAŞLARINA ATTI

Gözaltına alınan Rüştem Şahinduran 19 yıl sonra korkunç cinayeti itiraf etti. Şüpheli Mohsen Fıyoj’un tavsiyesi üzerine iş için Yunis Doğan’ın ofisine gittiğini anlatan Şahinduran, “Beni Mohsen gönderdi deyince tepki gösterdi. Aklıma geldiği kadarıyla birlikte çalışmışlar ve alacak verecek meseleleri olmuş. Bir süre sonra işyerine Mohsen ve arkadaşım Cavit'te geldi. Alt kattan gelen kadın Mohsen'i tanıyordu ne işin var gibi söylemde bulundu.

Mohsen ile kadın tartışmaya başladılar. Cavit kadına doğru silahını çıkardı. Mohsen kadını alt kata götürdü. Ofis kısmında ben Cavit ve Yunis kaldık. ‘Ne oluyor, ne yapıyorsun?’ deyip şok oldum. Bağırmaya başladığımda ‘sessiz ol’ dedi. Sonra alt kata indim, Mohsen kadını bıçaklamıştı. Kadına ‘Bunlar daha iyi günlerin’ dedi.

Kaçmaya çalıştım, ‘Mahalleye git internet kafede bekle kaybolma’ dedi. Gidip beklemeye başladım, 2.5 saat sonra geldiler. Haberleri gördüğüm kadarıyla iş yeri bizim gittiğimiz yerdi. Bu olayla ilgili bir şey gördüğümde ‘kimseye deme, dersen ölürsün’ dediler korktum. " dedi.

“BANTLAMAYA TEHDİTLE YARDIM ETMİŞ OLABİLİRİM”

Yunis Doğan’ın ayağındaki banttan çıkan parmak izi sorulan Şahinduran, “Yunis'i bantlamaya tehditle yardım etmiş olabilirim. Mohsin bana kadın ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadıklarını sonra ise kadının iş yeri sahibiyle ilişki yaşadığını söyledi.” şeklinde konuştu.

Diğer şüpheliler Garip ve Fıyoj ise suçlamaları reddederek Şahinduran’ın kendilerine iftira attığını savundular. 3 şüpheli 29 Kasım 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 YIL ÖNCEKİ TELEFON TRADİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler Cavit Garip, Mohsen Fıyoj ve Rüştem Şahinduran arasında olay gününden bir gün önce ve olay günü yoğun iletişim trafiği gerçekleştiği tespit edildi.

İddianamede, şüpheli Rüstem Şahinduran’ın olay yerindeki parmak iziyle eşleştiği, her ne kadar ölüm olayından önce olay yerini terk ettiğini iddia etse de parmak izinin bulunduğu yerin mantıklı bir acıkmasının yapılmadığı vurgulandı.

“BASTON KULLANIYORDUM” DEDİ, 19 YIL ÖNCESİNDE BUNA DAİR DELİL BULUNMADI

Rüstem Şahinduran’ın Cavit Garip ile uzun süredir arkadaş oldukları ve Cavit ile Mohsen Fıyoj’un şüpheli Şahinduran’ın bilgisi dışında iş çevirmelerinin bağdaşmayacağı belirtilen iddianamede, savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Şüpheli Mohsen Fıyoj’un savunmasında, 2003 yılında bel fıtığı ameliyatı olduğu, baston kullandığı gerekçesiyle suçu işleyemeyeceğini iddia etti.

Savcı bu savunmanın yapılan araştırmalarda suç tarihinde baston kullandığına dair bir ibareye rastlanmadığını belirterek çürüdüğünü kaydetti.

İddianamede, Rüstem Şahinduran’ın diğer şüphelilere iftira atmasını gerektiren bir sebep olmadığı belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

57 bıçak darbesi sonrası yakılarak öldürülen Hacer Eginay’ın cesedinin büyük bir kısmının yanmış olması nedeniyle tecavüze maruz kalıp kalmadığı tespit edilemezken şüphelileri suçu ne amaçla işlendikleri anlaşılmadı.

Birlikte hareket eden şüphelilerin Hacer Eginay’ı “Canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Yunis Doğan’ı ise “Kasten öldürme” suçlarından ise müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.