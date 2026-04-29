        Haberler Keşfet Dünyanın en iyi şehirleri 2026 listesi yayımlandı: Türkiye’den tek şehir ilk 20’de!

        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu: Türkiye’den tek şehir ilk 20’de!

        Resonance Consultancy tarafından hazırlanan ''World's Best Cities 2026'' raporu yayımlandı. Böylece dünyanın en iyi 100 şehri belli oldu. Ekonomik güçten turizm cazibesine, yaşam kalitesinden kültürel etkiye kadar birçok kriterin değerlendirildiği listede zirvenin sahibi Londra oldu. Türkiye'den bir şehir ise ilk 20'ye girerek dikkatleri üzerine çekti. İşte dünyanın en iyi şehirleri ve listedeki o Türk şehri...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 07:30 Güncelleme:
        Resonance Consultancy’nin hazırladığı World’s Best Cities 2026 raporunda şehirler ‘yaşanabilirlik’, ‘sevilebilirlik’ ve ‘refah’ olmak üzere üç temel kategori üzerinden puanlandı.

        270'ten fazla şehir; hava kalitesi, sağlık sistemi, yürünebilirlik, genel yaşam standardı, sosyal medya ilgisi, gece hayatı, kültürel etkinlikler, müzeler, festivaller, şehir imajı, ekonomik büyüklük, büyük şirket sayısı, işsizlik oranı ve yatırım potansiyeli gibi kriterlere göre analiz edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda dünyanın en iyi 100 şehri belli oldu.

        LONDRA YİNE ZİRVEDE

        Londra bu yıl da zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı ve 11. kez ‘dünyanın en iyi şehri’ seçildi.

        Şehir, 34 alt kategoride yapılan değerlendirmede ‘yaşanabilirlik’, ‘cazibe’ ve ‘refah’ alanlarında rakiplerini geride bıraktı.

        Şehrin güçlü altyapısı, ulaşım ağı, kültürel çeşitliliği ve küresel yatırımlara açık ekonomisiyle hala dünyanın en cazip metropolü olduğu vurgulandı.

        LONDRA’YI NEW YORK VE PARİS TAKİP ETTİ

        Listenin ikinci sırasında yer alan New York, özellikle kültürel yatırımları ve dev altyapı projeleriyle öne çıkarken; üçüncü sıradaki Paris, tarihi dokusunu modern şehircilikle birleştiren yapısıyla dikkat çekti.

        İSTANBUL İLK 20’DE ÖNE ÇIKTI

        Türkiye’den listeye giren tek şehir İstanbul oldu. Megakent 20. sırada yer aldı.

        Şehir özellikle alışveriş, turizm ve sosyal yaşam alanlarında öne çıkarken, küresel ziyaretçi ilgisi ve dijital görünürlüğüyle üst sıralarda kendine yer buldu.

        Avrupa ile Asya’yı birleştiren stratejik konumu ve zengin tarihi mirası, İstanbul’un sıralamadaki yerini güçlendiren başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

        DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

        İşte 2026 sıralamasında dünyanın en iyi 50 şehri şöyle:

        1. Londra (Birleşik Krallık)

        2. New York (ABD)

        3. Paris (Fransa)

        4. Tokyo (Japonya)

        5. Madrid (İspanya)

        6. Singapur

        7. Roma (İtalya)

        8. Dubai (BAE)

        9. Berlin (Almanya)

        10. Barselona (İspanya)

        11. Sidney (Avustralya)

        12. Los Angeles (ABD)

        13. Seul (Güney Kore)

        14. Amsterdam (Hollanda)

        15. Pekin (Çin)

        16. Şanghay (Çin)

        17. Toronto (Kanada)

        18. São Paulo (Brezilya)

        19. Hong Kong (Çin)

        20. İstanbul (Türkiye)

        21. Melbourne (Avustralya)

        22. Bangkok (Tayland)

        23. Osaka (Japonya)

        24. Oslo (Norveç)

        25. Stockholm (İsveç)

        26. Miami (ABD)

        27. Viyana (Avusturya)

        28. San Francisco (ABD)

        29. Bengaluru (Hindistan)

        30. Meksiko (Meksika)

        31. Münih (Almanya)

        32. Dublin (İrlanda)

        33. Kopenhag (Danimarka)

        34. Zürih (İsviçre)

        35. Chicago (ABD)

        36. Milano (İtalya)

        37. Lizbon (Portekiz)

        38. Prag (Çek Cumhuriyeti)

        39. Buenos Aires (Arjantin)

        40. Mumbai (Hindistan)

        41. Vancouver (Kanada)

        42. Rio de Janeiro (Brezilya)

        43. Varşova (Polonya)

        44. Hamburg (Almanya)

        45. Shenzhen (Çin)

        46. Montreal (Kanada)

        47. Budapeşte (Macaristan)

        48. Brüksel (Belçika)

        49. Riyad (Suudi Arabistan)

        50. Kuala Lumpur (Malezya)

        Görsel kaynak: iStock

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
