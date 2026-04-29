Ferdi Kadıoğlu'na Manchester United kancası!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
26 yaşındaki sol bekin, Manchester United'ın radarına girdiği iddia edildi.
TEAMTalk'ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, 26 yaşındaki sol beki uzun süredir takip ediyor.
Brighton'ın, milli futbolcu için 42 milyon pound istediği belirtildi.
Ferdi'nin hem savunma hem de hücumdaki katkısı ve saha içindeki enerjisinin United scoutlarını oldukça etkilediği de haberde yer aldı.
Brighton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon takımıyla 38 maça çıkan Ferdi, 1 kez fileleri havalandırdı.
FENERBAHÇE YÜZDE 10 PAY ALACAK
NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu daha sonra Fenerbahçe'de oynadı. Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferi için 2024-2025 sezonu başında Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
Ferdi Kadıoğlu'nun bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 10 pay alacak.