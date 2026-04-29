        AB'den Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması

        AB'den Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması

        Avrupa Birliği (AB), Instagram ve Facebook'u 13 yaş altı çocukların hizmetlere erişimini önlemede yetersiz kalmakla suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 15:07 Güncelleme:
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması

        AB Komisyonu, Meta'nın 13 yaş altı çocukların Instagram ve Facebook kullanımını engelleyemediği gerekçesiyle Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği yönünde ön bulgular tespit edildiğini açıkladı.

        Açıklamada, Meta'nın kendi kullanım şartlarında Instagram ve Facebook'a güvenli erişim için asgari yaş sınırı 13 olmasına rağmen, şirketin bu kısıtlamaları uygulamak için aldığı önlemlerin etkili olmadığı ifade edildi.

        Meta'nın önlemlerinin 13 yaş altındaki çocukların hizmetlere erişimini yeterince engelleyemediğine işaret edilen açıklamada, platformlara erişim sağlamış olanların da hızlı şekilde tespit edilip çıkarılmadığı kaydedildi.

        Açıklamada, 13 yaşın altındaki çocukların kendilerine yanlış bir doğum tarihi girebildiği, beyan edilen doğum tarihinin doğruluğunu kontrol edecek etkili bir sistemin bulunmadığı, Birlik genelinde 13 yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 10-12'sinin Instagram veya Facebook'a eriştiği belirtildi.

        Bu arada, AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde şirketlere yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

        AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.

        AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor.

        İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

