Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: ABD'deki Umut Altaş'ın iadesi ile ilgili kırmızı bülten çıkardık. İnşallah iadesini bekliyoruz. CHP'nin Mutlak Butlan davasında karar verilip verilmeyeceğini bölge adliye mahkemesi inceliyor. Bizim takdirimizde olamaz. Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, dosyada olumlu gelişme olabilir.
Giriş: 29 Nisan 2026 - 12:27
