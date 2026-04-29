Gülistan Doku soruşturması: Hastane personeli neden serbest kaldı?

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir’in silinen hastane kayıtlarına işaret ettiği bilgi işlem personeli Burçin Yerlikaya neden tutuklanmadı? Neden adli kontrol şartıyla serbest kaldı?

SEVK YAZISINDA İFADELER YER ALDI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun yazdığı adli kontrol talepli sevk yazısında şu ifadeler yer aldı:

Burçin Yerlikaya Gülistan Doku'nun öldürüldüğü tarihte Tunceli Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bilgi sistemleri yönetimi şirketi olan SİSOFT'un taşeronu olarak Bilgi İşlem personeli sıfatıyla görev yapıyordu. Gülistan Doku hakkında Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafindan 07 Ocak 2020 tarihli POLNET sistemi üzerinden yaptığı araştırmada, tüm hastane giriş kayıtları tespit etti. POLNET kayıtlarına göre; Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09:09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş kaydı yaptırdı.

POLNET KAYITLARINDA YANLIŞ OLMAZ

Bunun üzerine hastaneden bu kayıtlar istendi. Fakat hastane bu tedavi evraklarını göndermedi. Sevk yazısında; POLNET kayıtlarının resmi kayıt olduğu ve bu kayıtta gerçeğe aykırılık bulunamayacağı kaydedildi.

KAYITLAR NET OLARAK SİLİNDİ

AKGÜN Bilgisayar Programı ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketince hastanedeki kayıtlara ilişkin bir rapor hazırlandı. Bu rapora göre;

31 Aralık 2019 tarihine ilişkin herhangi bir LOG ve VIZIT bilgisine rastlanılmamıştı. Yani sadece Gülistan Doku’nun değil, o gün hastaneye gelen hiç kimsenin kaydı bulunmuyordu. Kayıtların kasten ve yetkisiz bir şekilde silindiği net olarak ortaya konuldu.

GÜLİSTAN’IN KAYITLARI DETAYLI ŞEKİLDE SİLİNDİ

Gülistan Doku'ya ait 31 Aralık 2019 tarihli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nde yer alması gereken hastane kayıtları profesyonel ve detaylı bir çalışma ile kasıtlı bir biçimde silinmişti.

“SİLME YETKİM YOK”

Şüpheli Burçin Yerlikaya ifadesinde; yapılan işlemlerden haberi ve bilgisinin olmadığını, LOG kayıtlarını silme yetkisinin ve tecrübesinin bulunmadığını söyledi.

“EVRAKTA NEGATİFİ GÖRDÜM”

O dönem Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen tüm tedavi evraklarını Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğini, hatta bu evraklarda BETA HCG negatif şeklinde bir kayıt gördüğünü ancak hangi tarihe ilişkin olduğunu hatırlamadığını söyledi.

“HASTANE SERVER’I ÇÖKMÜŞTÜR”

Zaman zaman hastane serverinde çöküntü yaşandığını, böyle durumlarda veri yedeklemesi yapılamadığını ileri sürdü. Ancak SİSOFT şirketinde eş zamanlı olarak bu verilerin yine de yedeklendiğini, server çöküntüsüne ilişkin tüm tutanakların da hastanede bir klasörde muhafaza edildiğini ve talep edilirse dosya içerisine alınabileceğini söyledi.

“BAŞHEKİM BİZE İFTİRA ATTI”

Dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir'in Yücel Erdem'e ve kendisine suçtan kurtulmak için iftira attığını, kendisinin ne Gülistan Doku'nun ne de başka hastaların hastane kayıtlarını silmediğini söyledi. Dışarıdan bir müdahaleyle veya hacker tarafından sisteme erişilerek kayıtların silinmiş olabileceğini söyleyen Yerlikaya, meme kanseri tedavisi gördüğünü belirtti.

BİLGİ İŞLEM PERSONELİ İFADESİNDE NE ANLATTI?

Tunceli Devlet Hastanesinde 2013 yılı Aralık ayından beri bilgi işlem personeli olarak çalıştığını söyleyen Burçin Yerlikaya, hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili herhangi bir bilgisinin ya da dahlinin olmadığını söyledi.

“TEŞHİSİ GÖRDÜM TARİHİ HATIRLAMIYORUM”

05 Ocak 2020 tarihinden yaklaşık 1 ay kadar sonra hastaneden Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının istendiğini söyleyerek, “Ben de hastane yetkililerine Gülistan Doku'ya ait bu belgeleri teslim ettim. Bu belgeler arasında 31 Aralık 2019 tarihine ait bir şey olup, olmadığını hatırlamıyorum. Tedavi evraklarından bu BETA HCG negatif olduğu kısmını görmüştüm ancak hangi tarihe ilişkin tedavide gördüğümü tarih olarak hatırlayamıyorum” dedi.

Diğer bilgi işlem çalışanı Yücel Erdem'in 31 Aralık 2019 tarihli kaydı gördüğü iddiasının ise asılsız olduğunu söyledi.

“KAYITLARIN SİLİNEBİLDİĞİNİ SİZDEN ÖĞRENDİM”

En üst sayfadaki evraka göz gezdirdiğini söyleyen Burçin Yerlikaya, “Hangi tarihe ilişkin olduğunu hatırlamadığım tedavi evrakında Gülistan Doku'nun acil girişine karın ağrısı şikayetiyle müracaat ettiğini ve tahlil sonucuna göre BETA HCG'nin negatif olduğunu da bu evrakta görmüştüm. LOG kayıtlarının silinebildiğini sizden öğrendim" diyen personel, “O dönemde bizim çalıştığımız birime veri silinmesi ile ilgili arayan, talimat veren herhangi bir kimse olmamıştır. İsnada konu hastane kayıtlarına ilişkin verilerin silinmesi ve hatta LOG kayıtlarının da yok edilmesi iki bilişim personelinin bir araya gelerek yapacağı bir işlem değildir. Bu husus, bizi aşan bir durumdur. Bizim bu şekilde bir kabiliyetimiz yoktur” dedi.

“NE GÜLİSTAN’IN, NE DE BAŞKASININ KAYITLARINI SİLDİM”

"O dönemde hastanede herhangi bir tartışma olup olmadığını bilmiyorum" diyen Burçin Yerlikaya, “Ben kesinlikle ne Gülistan Doku'nun, ne de başka hastaların kayıtlarını silmedim. Böyle bir talep gelse dahi bunu asla kabul etmem. Kimse için kendi geleceğimi ve mesleğimi tehlikeye atmam. Biz yıllardır aynı hastanede işimizi alnımızın akıyla düzgün yapan insanlarız. Gücü ne olursa olsun kimse bana hukuka aykırı bir işlem yaptıramaz. Bir genç kızın hayatını bu şekilde etkileyebilecek bir durumda bulunmam” dedi.

9 Nisan 2026’da meme kanseri teşhisi konduğunu söyleyen Yerlikaya, tedavi olduğunu belirtti.

“SİSTEM ÇÖKMÜŞ OLABİLİR”

Kayıtların silinmesine ilişkin ise, “Zaman zaman hastane serverlerinin elektrik kesintisi veya sistemsel sebeple çöküntüye uğradığı olurdu. Böyle zamanlarda sistem yedek almaz, veriyi kaydetmez, bunlar da firmadan tekrar talep edilirdi. Yani eş zamanlı olarak bizde sistem çökse bile firmada bunun kaydı olurdu. Serverin çöktüğü dönemlere ait tüm tutanaklar hastanemizde bir klasörde muhafaza edilmektedir. Hastaneden talep edilirse dosya içerisine alınabilir. Siz bana LOG kayıtları dahi silinmiş dediğinizde çok şaşırdım. Ne benim ne de Yücel Beyin zaten LOG kayıtlarını silecek yeteneği ve tecrübesi yoktur. Gerçekten LOG kayıtları silindiyse dışarıdan bir müdahale ile veya hacker tarafından silinmiş olduğunu düşünüyorum. Gerek Yücel Bey, gerekse benim bilgi işlem konusundaki yetkimiz rutin hastane işlemleriyle sınırlıdır. Detaylı bilişim ve yazılım bilgimiz yoktur. Hasta kayıt, sekreter, acil, hangisi işlemi yapıyorsa biz de aynı işlemleri yapabiliyoruz.” Dedi.

“BAŞHEKİM İFTİRA ATTI”

Başhekim Çağdaş Özdemir'in kendisini kurtarmak için iftira attığını söyleyen Burçin Yerlikaya, süreç tamamlandığında başhekimden şikayetçi olacağını söyledi.