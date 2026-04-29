        Kral Charles'tan Donald Trump'a: Biz olmasaydık Fransızca konuşuyor olurdunuz

        Donald Trump ve Melania Trump çiftinin, Kral Charles ve Kraliçe Camilla onuruna verdiği Beyaz Saray'daki resmi yemeğe Charles'ın şakaları damga vurdu. Kral, Trump'ın, "ABD olmasaydı, Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olurdu" sözüne gönderme yaptı

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası

        Kral Charles ve Kraliçe Camilla, dün gece ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen devlet yemeğinin onur konuğu oldu. Charles, yemekte yaptığı esprili konuşmayla Beyaz Saray'daki davetlileri güldürdü.

        Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk yemeği, ABD'nin İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmesinin 250'nci yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlendi.

        Hem Trump hem de Kral Charles, konuşmalarında, ülkelerinin ortak geçmişlerine dair yorumlarda bulundu. Charles, artık mevcut olmayan Doğu Kanadı'nda Trump tarafından yapılan yeniden düzenlemelere dikkat çekti. 2025'in sonunda Trump, Beyaz Saray’ın 123 yıllık Doğu Kanadı binasını yıktırmış, 300 milyon dolarlık yeni balo salonu yapılmasını istemişti. Eleanor Roosevelt’ten Michelle Obama’ya tüm First Lady’lerin ofislerine ev sahipliği yapan tarihi yapı, bir gecede moloz yığınına dönüşmüştü.

        Kral Charles, "Üzgünüm ama biz İngilizler, elbette, 1814'te Beyaz Saray'ın gayrimenkul yeniden geliştirme projesine kendi küçük girişimimizi yaptık" diye esprili bir gönderme yaptı.

        Charles, Trump'ın yakın zamanda "Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı, Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olurdu" sözünü hatırlattı. "Söylemeye cesaret edebilir miyim bilmiyorum ama biz olmasaydık, Fransızca konuşuyor olurdunuz" diyen Charles'ın sözleri, hem Trump'ı hem de diğer konukları güldürdü.

        Kral, kadeh kaldırma konuşması sırasında Trump'a verdiği hediyeyi tanıttı. Hediye, İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik Muharebesi'nde savaşan Kraliyet Donanması denizaltısında kullanılan büyük bir altın çandı. Çanın üzerinde 'Trump 1944' yazısı yer alıyordu.

        Kral, hediye hakkında, "Umarım bu, uluslarımızın ortak tarihine ve parlak geleceğine bir tanıklık olarak kalır" dedikten sonra, "Eğer bir gün bize ulaşmanız gerekirse, bizi aramanız yeterli" diye ekledi.

        Trump'ın kızı Ivanka Trump ile ünlü milyarder Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez'in de katıldığı akşam yemeğinde, Kraliçe Camilla ve First Lady Melania Trump'ın kıyafet seçimleri dikkat çekti.

        Kraliçe Camilla, geceye Fiona Clare imzalı koyu pembe bir elbiseyle katıldı. Boynundaki ametist ve elmaslardan yapılmış tarihi mücevher, eski bir Kent düşesi tarafından Kraliçe Victoria'ya hediye edilmiş ve daha sonra Kraliçe Mary'ye verilmişti.

        Melania Trump'ın açık pembe ipekten elbisesini eldivenlerle tamamladığı kombini, 1961-1963 yılları arasında First Lady olan Jackie Kennedy'nin stiline benzetildi. Trump'ın kıyafeti, Kennedy'nin 1962'de tercih ettiği stille büyük bir benzerlik taşıyordu.

        Pek çok Amerikalı, First Lady'nin stil tercihine "Melania muhteşem görünüyor", 'First Lady'miz zarafet ve asaletin zirvesi" gibi yorumlar yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de geminin karaya oturduğu anlar kamerada; iş kadınının yalısı hasar aldı

        İSTANBUL Boğazı'nda dümen arızasından kaynaklanan nedenle Sarıyer, Yeniköy açıklarında karaya oturan konteyner gemisi, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Geminin karaya oturması sonucu korkuluk, fayans ve beton bölümlerinde hasar oluşan yalının, iş kadını Bianka Sömer Türkmen'e (45) ait ol...
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
