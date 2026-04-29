İddia: Trump Netanyahu'yu Lübnan'da ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınması için uyardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'daki ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınması uyarısında bulunduğu iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Trump, Başbakan Netanyahu ile dün Lübnan'daki durumu ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Habere göre Netanyahu görüşmede, İsrail askerlerinin ve kuzey sınırındaki yerleşimlerin güvenliğini Lübnan’a düzenledikleri saldırılara gerekçe göstererek saldırıların devam etmesi gerektiğini savundu.

Trump ise Netanyahu’yu Lübnan’da varılan ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınmaları konusunda uyardı.

REKLAM

Netanyahu ayrıca telefon görüşmesine ilişkin bilgilendirdiği Güvenlik Kabinesi üyelerine, Trump'ın İran ve Lübnan konularının birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğu fikrinde olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen işgal ettiği alanlar ve kuzeyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.