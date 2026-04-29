        İddia: Trump Netanyahu'yu Lübnan'da ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınması için uyardı | Dış Haberler

        İddia: Trump Netanyahu'yu Lübnan'da ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınması için uyardı

        İsrail basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Lübnan'da ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınması için uyardığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 07:38 Güncelleme:
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'daki ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınması uyarısında bulunduğu iddia edildi.

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Trump, Başbakan Netanyahu ile dün Lübnan'daki durumu ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Habere göre Netanyahu görüşmede, İsrail askerlerinin ve kuzey sınırındaki yerleşimlerin güvenliğini Lübnan’a düzenledikleri saldırılara gerekçe göstererek saldırıların devam etmesi gerektiğini savundu.

        Trump ise Netanyahu’yu Lübnan’da varılan ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınmaları konusunda uyardı.

        Netanyahu ayrıca telefon görüşmesine ilişkin bilgilendirdiği Güvenlik Kabinesi üyelerine, Trump'ın İran ve Lübnan konularının birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğu fikrinde olduğunu söyledi.

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen işgal ettiği alanlar ve kuzeyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
