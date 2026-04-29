Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Feyza Civelek, 31'inci yaş gününde ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bir mekânda kutlama yapan oyuncu, mutluluğunu "Çok güzel bir akşam geçirdim, herkese teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi.

Yeni yaşından beklentisinin huzurlu ve güzel bir yıl geçirmek olduğunu söyleyen Feyza Civelek, herkes için iyi dileklerde bulundu. Doğum günü için kendisine araba aldığını söyleyen Feyza Civelek, "Kendime bir araba aldım. İnşallah uğur getirir" dedi. Nazar konusunda ise temkinli yaklaşan oyuncu, "Nazardan korkuyorum, nazar değmesin" diyerek konuyu çok fazla dile getirmek istemediğini söyledi.

Kendisinin de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Civelek, gece sonunda arkadaşlarıyla şakalaşarak mekândan ayrıldı.

Gecede yer alan Feyza Civelek'in annesi aynı zamanda 'Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden biri olan Melis Civelek de samimi açıklamalarda bulundu. "Allah herkese iyilik nasip etsin" diyen Civelek, kızını çok başarılı bulduğunu ifade etti.

Feyza Civelek ve annesi Melis Civelek