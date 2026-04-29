8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde, 3 gün önce dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Osman'ın düştüğü noktaya yakın bir bölgede bulunduğu belirtildi
Giriş: 29 Nisan 2026 - 09:50
Hakkari'de yürek yakan olay, Şemdinli ilçesinde yaşandı. 26 Nisan'da dereye düşerek kaybolan ve 3. sınıfa gittiği öğrenilen 8 yaşındaki Osman Taş'ın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.
BİRÇOK EKİP ARAMA ÇALIŞMASINA KATILDI
Yufkalı köyü Korgan mezrasında üç gündür haber alınamayan Osman Taşın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekiplerinin katılımıyla arama çalışması gerçekleştirildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Küçük çocuğun cansız bedeni, 3 gün sonra, düştüğü noktaya yakın bir bölgede bulundu.
Acı haberi alan aile üyeleri ve akrabaları gözyaşına boğuldu.
CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Osman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
