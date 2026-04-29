Michael Jackson, ölümünden sonra daha çok kazandı

Michael Jackson'ın 2009'da henüz 50 yaşındayken hayata gözlerini yumması dünya çapında bir şok etkisi yaratmıştı. Kariyeri boyunca 1 milyar 125 milyon dolar servet edinen Jackson'ın hayata vedası, müzik tarihinin en büyük ekonomik geri dönüş hikâyelerinden birinin başlangıcı oldu.

ÖLÜMÜNDEN SONRA YÜZDE 200 DEĞER KAZANDI

Michael Jackson'ın terekesi, profesyonel yönetim ve stratejik hamlelerle günümüzde 3.5 milyar dolarlık devasa bir servete dönüşmüş durumda. Bir başka ifadeyle Jackson markası, ölümünden sonra hayattayken olduğundan yüzde 200 daha fazla değer kazandı. Hal böyle olunca Michael Jackson, artık sadece bir pop ikonu değil, nostalji ekonomisiyle değeri her geçen gün katlanan bir borsa endeksi olarak kabul ediliyor.

MÜZİK TARİHİNİN EN BÜYÜK KATALOG SATIŞI

Michael Jackson'ın finansal mirası; yeteneğin ölümsüzlüğü kadar, doğru pazarlama stratejilerinin bir efsaneyi nasıl sürdürülebilir bir ekonomik imparatorluğa dönüştürebileceğinin en çarpıcı örneğini temsil ediyor. Finansal başarının temelinde, mirasının profesyonel bir şirket gibi yönetilmesi yatıyor.

2024'te gerçekleştirilen bir anlaşma, bu durumun en somut göstergesi oldu. Sony Music Michael Jackson’ın müzik kataloğunun ve yayın haklarının % 50 hissesini 600 milyon dolara satın aldı.

Bu anlaşma, Michael Jackson'ın varlıklarına toplamda 1 milyar 200 milyon doların üzerinde bir değer biçilmesine yol açarak bir şarkıcı için tarihteki en büyük katalog satışı olarak kayıtlara geçti.

BİTMEYEN NAKİT AKIŞI ♦ Michael Jackson'ın mirası sadece eski şarkılarından ibaret değil. 'MJ' markası, farklı eğlence sektörlerinde de para basmaya devam ediyor. 'MJ: The Musical', 2021'den bu yana küresel ölçekte 300 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. ♦ 'Cirque du Soleil: Michael Jackson ONE', Las Vegas'ın en ikonik gösterilerinden biri olarak, her yıl milyonlarca seyirciyi çekmeye devam ediyor. ♦ Özel koleksiyonlar, lisanslı ürünler ve dijital oyunlardaki varlığı, terekedeki nakit akışını her yıl milyonlarca dolar artırıyor.

YENİ FİNANSAL İVME FİLMLE KAZANILDI

Son dönemin en büyük finansal ivmesi ise 'Michael' adlı biyografi filmiyle sağlandı. Antoine Fuqua tarafından yönetilen, Michael Jackson'ın yeğeni Jaafar Jackson'ın başrolünde yer aldığı film, eleştirmenlerin fazla sterilize edilmiş senaryo eleştirilerine rağmen izleyicilerin yoğun ilgisine mazhar oldu.

'Michael' filminden bir sahne.

200 milyon dolara çekilen 'Michael', bir hafta içinde 97 milyon doları ABD, 120 milyon doları ise diğer ülkelerden olmak üzere 217 milyon dolar hasılat elde etti. Film, Türkiye'de; 70.940 kişi tarafından izlenirken, hasılatı 286 bin dolar olarak gerçekleşti. Filmin başarısındaki en dikkat çekici detay ise hasılatın % 43'ünün IMAX ve PLF salonlarından gelmiş olması. Bu veri, izleyicilerin Michael Jackson deneyimini sadece bir film olarak değil, üst düzey bir görsel ve işitsel şölen olarak yaşamak istediğini gözler önüne serdi.

2026 HEDEFİ 4 MİLYAR DOLAR

Michael Jackson, 2009'dan bu yana 'En Çok Kazanan Ölü Ünlüler' listesinin zirvesindeki yerini neredeyse hiç bırakmadı. 'Michael' filminin rüzgarıyla birlikte, 2026'nın sonunda terekenin toplam değerinin 4 milyar dolar bandına yaklaşması bekleniyor.