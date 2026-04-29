Fenerbahçe'de mevcut başkan Sadettin Saran, olağanüstü seçim tarihini 6-7 Haziran olarak duyururken, gözler başkan adaylarına çevrildi...

İLK ADAY BARIŞ GÖKTÜRK

Sarı-lacivertli kulüpte seçim öncesi adaylığını ilk açıklayan isim Barış Göktürk oldu. Göktürk, "Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum!” ifadesini kullandı.

Katıldığı bir dijital platform yayınında kulübün sportif yapılanması, ekonomik modeli, stadyum projesi, amatör branşlar ve seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktürk, 70 yıldır sanayici olan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirtti. Göktürk, 22 yıllık ticari hayatında orta ölçekli bir aile şirketini uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir şirketler topluluğuna dönüştürdüğünü söyledi. Uzun yıllardır Fenerbahçe camiasının içinde yer aldığını ve 25 yıldır kongre üyesi olduğunu ifade eden Barış Göktürk, farklı dönemlerde kulüp yönetim süreçlerinde aktif roller üstlendiğini vurguladı.

MEHMET ALİ AYDINLAR ÇATI ADAY MI OLACAK?

Fenerbahçe'de gündeme gelen diğer isim ise Mehmet Ali Aydınlar... Konuyla ilgili olarak bir süredir Fenerbahçe camiasının önde gelen isimleriyle görüşüp tam desteklerini alan Aydınlar’ın, çatı aday olabileceği de konuşuluyor.

Aydınlar'ın şimdiden transfer için ön çalışmalara başlayıp dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurduğu öğrenildi.

2008-2011 yılları arasında TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Mehmet Ali Aydınlar, 29 Haziran 2011’de gerçekleştirilen seçimde TFF başkanlığına seçildi. Fenerbahçe’de de bir dönem yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenen Aydınlar, sahibi olduğu Acıbadem Hastanesi ile sarı lacivertli kulübün voleybol şubesine sponsor olmuştu. Fenerbahçe’nin 3 Kasım 2013 tarihinde yapılan kongresinde de başkanlığa aday olan Mehmet Ali Aydınlar, 2 bin 383 oy alırken, seçimi 6 bin 821 oy toplayan Aziz Yıldırım kazanmıştı.

HAKAN SAFİ DE ADAYLIĞA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'de adaylık için çalışmalara başlayan bir diğer isim de Hakan Safi oldu. Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç döneminde yöneticilik yapan iş insanı Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı verdi.

Daha önce adaylık sinyalleri veren Safi, Saran'ın kongre kararının ardından somut adım atarak seçim yarışına katıldı. Yeni dönemde yönetim kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Safi'nin, güçlü isimleri listesine katmak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNİN MİMARI

Hakan Safi, sezon başında gerçekleştirilen Kerem Aktürkoğlu transferinin mimarı olmuştu. Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun 4 yıllık imaj hakları, vergiler ve menajerlik ücretleri dahil yaklaşık 35 milyon Euro tutarındaki giderlerini (Safi Holding aracılığıyla) üstlendiğini açıklamıştı.