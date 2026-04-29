Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dualarımızla desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Yine büyük bir coşku ile gerçekleştirdiğimiz grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Tüm teşkilatlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. "

KUT'ÜL AMARE ZAFERİ'NİN 110.YILI

Kut'ül Amare zaferi şanla şerefle yazılmış kahramanlık destanı olarak yerini aldı. Bu zafer muhteşem bir başarıdır. Bölgemiz sancılı bir dönemden geçiyor. Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizdir.

"KİMSE BU VEBALİ TAŞIYAMAZ"

Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır. Kimse bu vebali taşıyamaz.

"KARDEŞLERİMİZLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ"

Türkiye'nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleri ile kucaklaşması, ortak tarih ve gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil, takdir edilecek bir politikadır. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz. Dostluğumuzu bozmaya kimsenin gücü yetmez. Kimseye eyvallah demeyeceğiz. Zafer marşlarımızı dostluğumuzla söylemeye devam edeceğiz.

"GERİLİM SİYASETİYLE İŞİMİZ OLMAZ"

Gerilim siyasetiyle, kutuplaştıran polemiklerle, millete faydasız sahte, sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık, olmayacağız. Rabbim ömür verdikçe milletimizin hayallerini gerçeklere dönüştürmeye devam edecek, inşallah daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız."