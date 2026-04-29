        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır. Kimse bu vebali taşıyamaz." diyen Erdoğan, "Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz. Dostluğumuzu bozmaya kimsenin gücü yetmez. Kimseye eyvallah demeyeceğiz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 12:49 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        Title

        "Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dualarımızla desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Yine büyük bir coşku ile gerçekleştirdiğimiz grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Tüm teşkilatlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. "

        KUT'ÜL AMARE ZAFERİ'NİN 110.YILI

        Kut'ül Amare zaferi şanla şerefle yazılmış kahramanlık destanı olarak yerini aldı. Bu zafer muhteşem bir başarıdır. Bölgemiz sancılı bir dönemden geçiyor. Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizdir.

        "KİMSE BU VEBALİ TAŞIYAMAZ"

        Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır. Kimse bu vebali taşıyamaz.

        "KARDEŞLERİMİZLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ"

        Türkiye'nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleri ile kucaklaşması, ortak tarih ve gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil, takdir edilecek bir politikadır. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz. Dostluğumuzu bozmaya kimsenin gücü yetmez. Kimseye eyvallah demeyeceğiz. Zafer marşlarımızı dostluğumuzla söylemeye devam edeceğiz.

        "GERİLİM SİYASETİYLE İŞİMİZ OLMAZ"

        Gerilim siyasetiyle, kutuplaştıran polemiklerle, millete faydasız sahte, sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık, olmayacağız. Rabbim ömür verdikçe milletimizin hayallerini gerçeklere dönüştürmeye devam edecek, inşallah daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muhtardan Seyhan Belediyesi'ne "paralel muhtarlık" tepkisi

        Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan hizmet noktası, muhtarlık ile belediyeyi karşı karşıya getirdi. Mahalle Muhtarı Saniye Çelik, söz konusu birimin muhtarlığa alternatif olarak kurulduğunu öne sürerek tepki gösterdi. Çelik, "Seçilmiş muhtarı yok sayarak m...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu