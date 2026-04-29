        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan İran'a "Artık iyi adam yok" tehdidi! "İran işleri yoluna koyamıyor, yakında akıllanmaları gerek" | Dış Haberler

        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek

        ABD Başkanı Trump, İran ile 8 Nisan'da varılan geçici ateşkes anlaşması sürerken yaptığı son açıklamada İran'a yeni bir tehditte bulundu. "Artık iyi adam yok" diyen Trump, "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşmasını imzalamayı bilmiyorlar, yakında akıllanmaları gerek" ifadelerini kullandı

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:16 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki duruma ilişkin yaptığı son açıklamada, "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşmasını imzalamayı bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Truth Social isimli sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, "Artık iyi adam yok" ifadelerini kullandı ve "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşmasını imzalamayı bilmiyorlar, yakında akıllanmaları gerek" dedi.

        "İRAN'DA SİSTEM ÇÖKMEK ÜZERE" DEMİŞTİ

        Trump, önceki günlerde yaptığı açıklamada İran yönetiminin kendilerinden Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmaları için "istekte bulunduğunu" ileri sürmüştü.

        ABD Başkanı, Tahran yönetiminin kendisine "İran'da sistemin çökmek üzere olduğunu" bildirdiğini öne sürmüştü.

        Trump, "Liderlik durumlarını netleştirmeye çalışırlarken (ki bunu başarabileceklerine inanıyorum), bizden mümkün olan en kısa sürede Hürmüz Boğazı'nı açmamızı istiyorlar." ifadelerini kullandı.

        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

        İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

        ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

        İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

        ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

