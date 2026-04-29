Honda Türkiye'de üretime döndü!

Honda 1992 yılında Anadolu Grubu ortaklığıyla temelleri atılan otomobil fabrikasını 2021 yılında o dönemin otomotiv sektörü dönüşümüne ayak uyduramadığı gerekçesiyle kapatmıştı.

Şimdi ise yeni bir fabrika yatırımıyla Türkiye’ye döndü. Japon otomotiv ve motosiklet devi bu kez Türkiye’de, İzmir Aliağa’da kurduğu fabrikasında motosiklet üretecek. 1997’den 2021’e kadar Gebze’de faaliyet gösteren fabrika, özellikle Civic sedan modelleriyle uzun yıllar Türk otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip oldu. Ancak küresel otomotiv sektöründeki elektrifikasyon ve dönüşüm sürecine uyum sağlamak amacıyla 2021 yılında otomobil üretimi sona erdirildi ve fabrika kapatıldı.

Otomobil üretimini bırakmasına rağmen Honda, Türkiye pazarından tamamen çekilmedi. Şimdi ise stratejik bir adım atarak motosiklet segmentine odaklanıyor. İzmir Aliağa’da hayata geçirilen yeni motosiklet fabrikası, Japon motosiklet devinin Türkiye’ye olan uzun vadeli bağlılığını ve güvenini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu yatırım, üretim, istihdam ve sürdürülebilir mobilite açısından önemli bir kilometre taşı niteliğinde.

YENİ FABRİKA VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Honda Türkiye Motosiklet, İzmir Aliağa’da toplam 100 bin m²’lik alanda (45 bin m²’si kapalı) kurulan modern tesiste üretime başladı. Tesis, ilk etapta yıllık 100 bin adet üretim kapasitesiyle çalışıyor. Gelecek dönemde bu kapasitenin 200 bin adede çıkarılması planlanıyor.Fabrika yaklaşık 300 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Yerli üretim sayesinde artan motosiklet talebine daha hızlı ve etkin yanıt verilmesi, yerel tedarik zincirinin güçlenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Tesis, Honda’nın küresel üretim gücünü Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı ve sanayi altyapısıyla birleştiriyor.

PCX 125: TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN MOTOSİKLETİ ARTIK YERLİ ÜRETİM

Honda’nın Aliağa fabrikasında ilk olarak üretilecek model, Türkiye motosiklet pazarının açık ara lideri PCX 125 oldu. Düşük yakıt tüketimi, yüksek konforu, Idle Stop teknolojisi ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla öne çıkan PCX 125, 2025 yılında 57.688 adet satış rakamıyla zirvede yer aldı ve kendi segmentinde en çok tercih edilen model olmayı sürdürdü.

Haziran ayından itibaren yerli üretim PCX 125’in Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. Bu adımın, rekabeti artırarak tüketicilere daha avantajlı seçenekler sunması ve motosiklet pazarının sağlıklı büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bununla birlikte üretim sürecinin yalnızca PCX'le kalmayacağı, fabrikanın üretim kapasitesinin 200 bin adete kadar yükselebilecek bir potansiyeli olduğu, önümüzdeki yıllar için farklı modellerin de üretim hattına girebileceği Honda yöneticileri tarafından vurgulandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TOPLUMSAL KATKILAR

Honda Türkiye, yeni fabrikayı salt bir üretim tesisi olarak değil, aynı zamanda güvenli ve bilinçli bir motosiklet kültürünün gelişimi için önemli bir platform olarak konumlandırıyor. 20 yıldır faaliyet gösteren Honda Motosiklet Gelişim Merkezi ve çeşitli eğitim programları aracılığıyla trafik güvenliği bilincinin artırılması hedefleniyor.

Şirket, sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma katkı sağlamayı sürdürüyor. Trafik eğitimleri ile yangınlardan etkilenen bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için gerçekleştirilen fidan bağışları, Honda’nın “Safety” felsefesinin ve toplumsal sorumluluğunun somut örnekleri arasında yer alıyor.

“PARÇALARI YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VAR”

Açılış töreninde Honda Motor Europe Başkanı Hans De Jaeger şu ifadeleri kullandı: “Bu yatırım, pazara duyduğumuz güvenin, Türkiye’nin küresel işimizdeki öneminin ve uzun vadeli iş birliği ile ortak refaha olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesidir.”

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ise konuşmasında, “İzmir Aliağa’daki bu üretim tesisi, Honda’nın Türkiye’ye olan güçlü inancının, uzun vadeli vizyonunun ve yıllar içinde inşa ettiğimiz güvene dayalı ilişkinin açık bir göstergesidir. Başarıyı yalnızca ekonomik göstergelerle ölçmek yeterli değildir; asıl önemli olan topluma dokunan, insanların yaşamına değer katan bir etki oluşturabilmektir.

Şu anda tüm parçalar Japonya’dan sevkiyatla Aliağa limanına geliyor ve burada birleştirme yapılıyor. Ancak kısa zaman içerisinde Türkiye’deki yan sanayi gücünü de kullanacak şekilde parçaları da yerlileştirmek için çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.