Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Sarıyer’de bulunan özel bir üniversitede, 18 yıl çalışan 43 yaşındaki E.Ç. isimli kadın, avukatı aracılığıyla yöneticisi A.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisine mobbing, cinsel taciz ve psikolojik şiddet uygulandığını iddia eden E.Ç.’nin savcılık tarafından ifadesi alındı. E.Ç., ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu.

"HAKARETLE BAŞLADI, MOBBİNGE DÖNÜŞTÜ"

Avukat aracılığıyla yapılan şikâyetin ardından Cumhuriyet savcılığı, E.Ç.’nin ifadesine başvurdu. E.Ç., savcılıkta verdiği ifadede şunları söyledi:

“Şüpheli benim çalıştığım iş yerinde yöneticim olur. 2022 güz döneminden itibaren birlikte çalışmaya başladık. 2023 yılının başlarında yeni bir iş ataması yapıldı. Bu tarihten itibaren şüphelinin mobbingine maruz kalmaya başladım. Şüpheli bana hitaben ‘yapamıyorsun, yaptığın iş ne boka yarar, yalan söylüyorsun, geri zekalı, kuş beyinli, odun gibisin, kapı mı dinliyorsun’ şeklinde hakaret içerir söylemlerde bulunuyordu. Benim yanımda çalışan kişilerin yanında bu söylemlerine yüksek sesle bağırarak devam ediyordu. Bu durum beni çok olumsuz etkiledi.”

YEMEK DAVETİ SONRASI TACİZ İDDİASI

E.Ç., ifadesinde 2024 yaz aylarında başlayan süreçte A.G.’nin kendisine yönelik davranışlarını değiştirdiğini iddia etti. E.Ç., ifadesine şöyle devam etti:

“2024 yılında bana bağlı çalışan bir personelin, şüphelinin yanından ayrılmasından sonra şüphelinin bana karşı tavırları değişmeye başladı. Bana kendimi yormamam gerektiğini ve önemli olduğumu hissettirecek şekilde söylem ve davranışları olmaya başladı. Tarihini net olarak hatırlamadığım Ağustos ayı içerisinde bir gün beni emrivaki bir şekilde yemeğe çağırdı. Ben de kıramadığım için gitmek zorunda kaldım. Yemekteyken duygusal konulardan bahsetmeye başladı.”

E.Ç., ifadesinde bu yemek sırasında yöneticinin masanın altından elini tuttuğunu, temas kurmaya devam ettiğini ve sonrasında da bu davranışların sürdüğünü öne sürdü.

"MESAJLAR, DAVETLER VE TACİZ ARTTI"

Kendi sosyal medya hesapları ve WhatsApp üzerinden mesajlar almaya başladığını iddia eden E.Ç., o süreçte yaşananları şöyle anlattı:

“Numarama ‘günaydın’ şeklinde mesaj atmıştır. Bu mesajı görünce çok rahatsız oldum. Yöneticim olduğu için davranışlarına bir anlam veremedim. Sonrasında hafta sonları ve akşam saatlerinde bana Instagram ve WhatsApp üzerinden mesaj göndermeye başladı. Ben bu davranışlarına bir anlam veremediğim ve şüpheliye konduramadığım için mesaj kayıtlarını sildim.

Beni mesai saatleri dışında, sinema ve akşam gezmelerine davet etmeye başladı. Evli olmama rağmen beni tek başıma çağırıyordu. Tarihini hatırlamadığım bir zamanda işlerimi yetiştirmek için çalıştığım öğle saatlerinde şüpheli bana ‘hadi gel yemeğe gidiyoruz’ şeklinde emrivaki sözlerle yemeğe davet etti.”

"SIKICISIN' DEDİ"

İfadesinin devamında, söz konusu davranışların iş yeri içinde de sürdüğünü iddia eden E.Ç., yöneticinin zaman zaman elini tuttuğunu ve fiziksel temas kurmaya devam ettiğini öne sürdü. E.Ç., ifadesine şöyle devam etti:

“Şüpheli şahıs ile araç içerisinde yemek yemek için gideceğimiz esnada şüpheli şahıs elimi tuttu. Elimi geri çektiğimde ise ‘ben iş yerindeki başka kızlara daha çok dokunuyorum ne var bunda çok sıkıcısın’ dedi. Ben donup kaldım ve cevap veremedim.”

“ADNAN OKTAR VİDEOSU İZLETTİ, BÖYLE HİTAP ET DEDİ” İDDİASI

İfadede yer alan en dikkat çekici bölümlerden biri ise iş yerinde yaşandığı öne sürülen video izletme olayı oldu. E.Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde A.G. adlı yöneticinin, 8-10 kişinin bulunduğu sırada Adnan Oktar’ın videosunu izlettirdiğini ve kendisine “maşallah hocam çok yakışıklısınız” şeklinde söylemlerde bulunması için zorladığını iddia etti.

E.Ç., ifadesinde, “Bundan sonra arkadaşlarımız da işten atılmaktan ve baskı altında kalmaktan korkacakları için bu şekilde söylemlerde bulunmaya başladılar” dedi.

“PSİKOLOJİK OLARAK KALDIRAMADIM”

Yaşanan sürecin psikolojik sağlığını ağır şekilde etkilediğini dile getiren E.Ç., uzun süre terapi gördüğünü, psikiyatrik tedavi aldığını ve ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldığını iddia etti. E.Ç., ifadesinde şunları söyledi:

“Bu durumları psikolojik olarak kaldıramadığım için ve iş yerine gitmek istemediğim için Haseki Devlet Hastanesi Psikiyatri bölümünden rapor aldım. Şüphelinin eylemleri 2023 yılından işten çıkarıldığım 2026 Şubat ayına kadar devam etti.”

"HALA PSİKİYATRİ İLAÇLARI KULLANIYORUM"

Müşteki, yaşadığı sürecin ardından performans notunun düşürüldüğünü ve haksız şekilde düşük puan verildiğini öne sürdü. E.Ç., şunları söyledi:

“5 Şubat 2026 tarihli fesih bildiriminde, yetkisinde olmadığı halde güç göstermek amacıyla performans düşüklüğü gerekçesi yazıldı. Hala psikiyatri ilaçları kullanmaya devam etmekteyim. Eklemek istediğim başka bir husus yoktur.”

İfadenin ardından olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.