Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
Sivas'ta, Mehmet Özdemir çöplükten hurda toplarken 128 parçadan oluşan tarihi eserlerle karşılaştı. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Özdemir'in bulduğu tarihi eserler, Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi
Giriş: 29 Nisan 2026 - 15:13
Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, çöplükten hurda topladığı sırada, tarihi eser olabileceğini düşündüğü metaller gördü.
128 PARÇADAN OLUŞUYOR
Özdemir, çöplük içindeki hurdanın içinden topladığı onlarca tarihi eseri alarak durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda tarihi eserlerin 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası ve 1 madeni paradan oluştuğu belirlendi.
MÜZEYE TESLİM EDİLDİ
128 parçadan oluşan tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
