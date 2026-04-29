Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Hurda topluyordu... Çöplükten hazine çıktı | Sivas haberleri | Son dakika haberleri

        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!

        Sivas'ta, Mehmet Özdemir çöplükten hurda toplarken 128 parçadan oluşan tarihi eserlerle karşılaştı. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Özdemir'in bulduğu tarihi eserler, Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, çöplükten hurda topladığı sırada, tarihi eser olabileceğini düşündüğü metaller gördü.

        128 PARÇADAN OLUŞUYOR

        Özdemir, çöplük içindeki hurdanın içinden topladığı onlarca tarihi eseri alarak durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda tarihi eserlerin 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası ve 1 madeni paradan oluştuğu belirlendi.

        MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

        128 parçadan oluşan tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        #sivas
        #Son dakika haberler
