Ezgi Mola: Kilom yüzünden zorbalığa uğradım

İşletmeci Mustafa Aksakallı’dan 2 yaşında Can adlı bir oğlu olan Ezgi Mola, annelik sonrası hayatının nasıl değiştiğini de sözlerine ekledi. Mola, "Can’la hayat güzel gidiyor. Yani olumlu anlamda hayatının ortasına göktaşı gibi bir şey düşüyor. Bir pırlanta düşüyor ve çok tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ona da, kendime de, her şeye de iyi gelmeye çalışıyorum. Zaman Can ile inanılmaz hızlı geçti. Hani böyle bazen uyutmaya çalıştığın o böyle bir saat hiç geçmez gibi geliyor ya. Aslında hepsi çok çabuk geçti. Hâlâ uyumamaya devam ediyor. Ama yine de canı sağ olsun. Buradan konuşayım ama gerçekten iyi ki var. Çok eğlenceli bir şey" diye konuştu.