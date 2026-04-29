Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
A Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası hakkında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı İtalya'da kariyerini sürdüren milli futbolcularımızla ilgili de açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.
-Kosova’daki o kutlama ve gece... Kariyerinin en büyük mutluluğu mu?
Evet diyebilirim. Ve buna Avrupa Şampiyonası’ndaki çeyrek final ve Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselme gibi diğer olağanüstü anlar da ekleniyor. Koca bir halk mutlu ve bu benim için en büyük ödül.
-Dünya Kupası’nda nereye kadar gidersiniz?
Bunu tahmin etmek kolay değil, birçok bilinmez var. Öncelikle coğrafya: Arizona’nın Phoenix şehrinde, FIFA’nın seçtiği bir bölgede antrenman yapacağız, orada 42 derece sıcaklık bekleniyor. Ama grupta Kanada’nın Vancouver şehrinde de maçımız olacak ve orada hava çok daha serin. Araştırmalara göre sıcaktan soğuğa geçmek takım için daha iyi olabilir. Ama asıl belirleyici, oyuncuların o dönemdeki fiziksel durumu olacak.
-Hakan Çalhanoğlu yeniden sakatlandı, son durumu ne?
Kendisiyle konuştum, İtalya Kupası finali öncesi sakin ve umutluydu. Umarım kısa sürede düzenli şekilde antrenmanlara döner. Hakan, artık az bulunan oyun kuruculardan biri. Sahada olmadığı zaman eksikliği hissedilen bir yıldız. Yanındaki oyuncu kendini daha güvende hisseder, çünkü zor anlarda topu ona verip adeta bankaya teslim ettiğini bilir.
-Inter Hakan'ı takımda tutmaya karar verdi ve sözleşmesini yenileyebilir.
Kişisel tercihlere karışmam. Benim için önemli olan, nerede oynarsa oynasın mutlu olması.
-Roma'da Zeki Çelik de takımdan ayrılabilir.
Aynı şey onun için de geçerli. Benim için çok faydalı, istikrarlı ve çok yönlü bir oyuncu.
-Roma demişken, Ranieri ile Gasperini arasındaki kopuşu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dışarıdan yorum yapmak doğru değil. Üstelik benim için özel bir kulüp. İkisine de saygım var, bu beklenmedik sonuca neyin yol açtığını bilmiyorum. Ama herkes için üzücü. Taraftarlar bu yeni döneme çok inanmıştı.
"KENAN'IN YETİNMEYEN BİR YAPISI VAR"
Kenan Yıldız çok gelişti. Ama daha da ileri gidebilir, çünkü asla yetinmeyen bir yapısı var. Eğer Spalletti görevde kalırsa bu onun için avantaj olur. Luciano, yeteneklerden maksimum verimi almayı iyi bilir.
-Luciano Spalletti ile sık görüşüyor musunuz?
Elbette, arkadaşız. Bunu, futbolculuk döneminde onunla pek anlaşamayan biri olarak söylüyorum.
"ANTRENÖRLÜĞÜ BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"
Keşke daha önce yurt dışına gitseydim. Farklı bir ülkede çalışmak hem mesleki hem insani açıdan çok şey katıyor. Belki bir gün İtalya’ya dönerim, çünkü her gün sahada olma atmosferini özlüyorum. Ama şu an Türkiye’de çok mutluyum. Burada tutkumu yeniden keşfettim. Bir ara bırakmayı bile düşünmüştüm.
"ADANA BENİ YENİDEN ATEŞLEDİ"
Covid döneminde bırakmayı düşündüm. Ailemle mutluydum ama beni heyecanlandıran teklifler yoktu. Adana’ya gitmek, bambaşka bir dünya, beni yeniden ateşledi.
-Türkçe'yi öğrendiniz mi?
Maalesef çok az. Benim için gerçekten zor. Ama diğer her şey var. Zaten sık sık eve gidiyorum.
-Uluslar Ligi’nde İtalya ile karşılaşacaksınız. Sizce İtalyan futbolunun sorunu ne?
Kendimi hoca gibi göstermek istemem. Ayrıca İtalya Milli Takımı anlatıldığı kadar kötü değil. İlk 4-5 takım seviyesinde değil ama hâlâ rekabetçi. Bence oyuncular Dünya Kupası psikolojisinden etkilendi, başaramama korkusu yaşadılar.
-Peki İtalya Milli Takımı nasıl toparlar?
Altyapıdan başlayarak. Belki gençlere önce teknik öğretilmeli, taktikle fazla boğulmamalı. Federasyon da daha özgür hareket edebilmeli. Gravina ve Gattuso’nun ne kadar çabaladığını biliyorum. Play-off öncesi ligleri durdurmak istediler ama olmadı. Türkiye’de aynı durumda, benim isteğimle maçlar oynanmadı. Birlik olmak çok önemli.
"SERIE A HALA İLGİ ÇEKİCİ BİR LİG"
20-30 yıl öncesiyle kıyaslarsak evet. Ama hala ilgi çekici bir lig. Yayın gelirleri özellikle İngiltere’ye kaydı. Bence asıl fark stadyumlarda. Modern ve dolu tribünler yatırımcıların bakışını etkiliyor.
-Montella, Cannavaro ve Ancelotti... Dünya Kupası’nda İtalya sizi destekleyecek.
Bu benim için gurur verici. Her zaman yurt dışındaki İtalyanları destekledim. Ama milli takımın katılamaması da üzücü.
-İtalya için gelecekte Pep Guardiola teknik direktör olabilir mi?
Guardiola o kadar zeki ki her şeyi yapabilir. Neden olmasın?