        Haberler Dünya "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili" | Dış Haberler

        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin açıklamasında, ablukanın bombardımandan biraz daha etkili olduğunu ifade ederken, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 19:32 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Axios haber platformuna konuştu.

        Trump, ABD'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili endişeleri ele alınana kadar ablukanın sürececeğini dile getirdi.

        İran'ın anlaşmak istediğini söyleyen Trump, "Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben (ablukayı kaldırmayı) istemiyorum çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

        İran'ın "boğulduğunu" işaret eden Trump, "Daha kötü olacak. Nükleer silaha sahip olamazlar." diye konuştu.

        Öte yandan, Axios'un bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre; ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), müzakere çıkmazını kırmak için İran’a yönelik kısa ve güçlü bir hava saldırı dalgası planı hazırladı.

        "İRAN BİR TÜRLÜ İŞLERİ YOLUNA KOYAMIYOR"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "bir türlü işleri yoluna koyamadığını" ve nükleer silahsızlanma anlaşması "imzalamayı bilmediğini" iddia etti.

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a eleştirilerde bulundu.

        Başkan Trump, "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek." değerlendirmesini yaptı.

        REKLAM

        Trump'ın paylaşımında yer verdiği; siyah takım elbiseli, güneş gözlüklü ve elinde uzun namlulu silah taşıdığı bir fotoğrafına kalın puntoyla "Artık iyi adam yok." ifadesini kullanması dikkati çekti.

        Hürmüz Boğazı ablukası

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

        Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        Bursa'da depoya kurşun yağmuru: Avukat hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı

        Bursa'da, ablasına ait meyve deposu önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe'nin; ablasının 5 milyon TL'lik, plastik meyve kasası alacağına istinaden dava açtığı 49 yaşındaki Hakkı Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. (IHA)

