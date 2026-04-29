Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir | Dış Haberler

        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Düşman yeni bir aşamaya girmiştir. Deniz ablukası, medya üzerinden algı oluşturma, ekonomik baskı ve ülke içinde ayrılık çıkarmayı devreye sokarak bizi içeriden zayıflatmayı ve hatta çökertmeyi hedefliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 20:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in "deniz ablukası, medya propagandası, ekonomik baskı ve iç çatışma oluşturma" yoluyla ülkeyi içeriden çökertmeyi amaçladığını söyledi.

        İran resmi haber ajansı IRNA, Kalibaf'ın konuya ilişkin yaptığı konuşmayı yayımladı.

        İran Meclis Başkanı, "Düşman yeni bir aşamaya girmiştir. Deniz ablukası, medya üzerinden algı oluşturma, ekonomik baskı ve ülke içinde ayrılık çıkarmayı devreye sokarak bizi içeriden zayıflatmayı ve hatta çökertmeyi hedefliyor." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi "sertlik yanlıları ve ılımlılar" diye ikiye ayırarak ardından deniz ablukası, ekonomik baskı ve iç ayrışma yoluyla teslim almaya çalıştığına işaret eden Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu yeni komploya karşı tek çözüm birlik ve beraberliği korumaktır. Başından beri tüm düşman planlarını boşa çıkaran şey toplumsal birliktir ve bugün bu daha da önemlidir. Ayrılık çıkaracak her hareket, düşmanın planının bir parçası olacaktır."

        Birliğin ülke lideri Mücteba Hamaney merkezli olduğuna işaret eden Kalibaf, askeri ve siyasi yetkililer arasında tam bir birlik içinde çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

        *Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout - AA, temsilidir

