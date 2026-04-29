        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!

        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!

        Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluk için gün sayan Galatasaray taraftarına açık antrenman gerçekleştirdi. İşte idmandan kareler ve yaşananlar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 22:32 Güncelleme:
        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        RAMS Park'ta taraftarı açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı futbolsever izledi.

        Antrenmandan yaklaşık 2 saat önce tribünleri doldurmaya başlayan taraftarlar, tezahüratlar yapıp marşlar söyleyerek futbolcuların sahaya çıkması bekledi. Antrenman için futbolcuların sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşandı.

        Bir derbi maç atmosferindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bu sırada taraftarlar, futbolcular tek tek tribünlere çağırdı.

        En büyük ilgi, Victor Osimhen ile Mauro Icardi'ye gösterildi. En son teknik direktör Okan Buruk tribünlere çağrıldı.

        Top kapma çalışmasıyla süren idman, iki yarı sahada iki takıma ayrılarak yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Antrenman sırasında tüm tribünlerde aynı anda yakılan meşaleler renkli bir görsel oluşturdu.

        İdmana ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla katılmadı. İki futbolcu da günü tedaviyle geçirdi.

        DURSUN ÖZBEK'E ÖZEL İSTEK

        Galatasaray taraftarı, başkan Dursun Özbek'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.

        Başkan Özbek, taraftara açık antrenmanı locadan takip etti. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'tan başkan Özbek'i getirmesini istedi. Ardından sahaya inen Özbek, büyük sevgi gösterileri arasında taraftarı selamladı.

        Bu sırada, "Büyük başkan" diye tezahüratta bulunuldu.

        ESKİ FUTBOLCULAR TRİBÜNDE

        Eski Galatasaraylı futbolcular, antrenmanı tribünden takip etti.

        RAMS Park'taki antrenmanı Johan Elmander, Sabri Sarıoğlu, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Hasan Kabze, Ryan Babel, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz da izledi. Taraftarlar, eski futbolculara ilgi gösterdi.

        İşte taraftara açık idmandan kareler...

