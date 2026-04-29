Fed faiz kararını açıkladı
Jerome Powell başkanlığında son kez toplanan Fed Açık Piyasa Komitesi beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece Fed 3 toplantı üst üste faizi sabit bırakmış oldu. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 3 üyesi faiz oranının sabit tutulmasını desteklemekle birlikte, karar metninde gevşeme eğilimine işaret eden bir yönlendirme bulunmasına karşı oy kullandı. Bir üye ise 25 baz puanlık indirime gidilmesi yönünde görüş bildirdi
ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.
2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak ve mart toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 3 sefer 'pas' demiş oldu.
Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının başında geçirdiği sekiz yılın ardından, görev süresinin 15 Mayıs'ta resmen sona ermesi öncesinde takvimsel olarak son FOMC toplantısını yönetti.
FOMC tarafından yayımlanan karar metninde, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğine işaret ettiği belirtildi. İş gücü piyasasına ilişkin olarak, istihdam artışının ortalama olarak düşük seyrettiği ve işsizlik oranının son aylarda büyük ölçüde değişmediği ifade edildi.
Metinde, enflasyonun yüksek seviyesini koruduğu vurgulanarak, bu durumun kısmen küresel enerji fiyatlarındaki son artıştan kaynaklandığına dikkat çekildi.
Komitenin uzun vadede maksimum istihdamı ve yüzde 2 enflasyon hedefini gerçekleştirmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik görünüme ilişkin belirsizliği artırdığı kaydedildi.
Para politikası hedefleri doğrultusunda faiz oranının sabit tutulduğu belirtilen metinde, gelecekteki olası faiz ayarlamalarının kapsamı ve zamanlamasına karar verirken gelen verilerin, ekonomik görünümün ve risk dengesinin dikkatle değerlendirileceği bildirildi.
Açıklamada, para politikasının uygun duruşunun belirlenmesinde ekonomik görünüme ilişkin yeni verilerin yakından izleneceği belirtilerek, hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde politika duruşunun gerektiği şekilde ayarlanabileceği ifade edildi. Değerlendirmelerde iş gücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.
GEVŞEME İŞARETİNE İTİRAZ
Karara, Fed Başkanı Jerome H. Powell ile birlikte John C. Williams, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Lisa D. Cook, Philip N. Jefferson, Anna Paulson ve Christopher J. Waller destek verdi.
Oylamada Stephen I. Miran, faiz oranının bu toplantıda 25 baz puan indirilmesi yönünde görüş bildirerek karara karşı çıktı. Beth M. Hammack, Neel Kashkari ve Lorie K. Logan ise faiz oranının sabit tutulmasını desteklemekle birlikte, metinde gevşeme eğilimine işaret eden bir yönlendirme bulunmasına karşı oy kullandı.
